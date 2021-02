Finocchio: ancora bloccata la rampa disabili all’ufficio postale

Una rampa di accesso per disabili, bloccata da un parcheggio dedicato ai portatori di handicap. Siamo a Finocchio, in via Bolognetta, dinanzi all’unico ufficio postale del quartiere. Da tempo, cittadini e utenti segnalano l’anomalia che ad oggi non è stata ancora risolta. “Mi attiverò per comprendere le dinamiche di risoluzione”, ha siegato a RomaToday Fabrizio Tassi, presidente della commissione mobilità del VI municipio.

L’ultima denuncia, lanciata anche dalle pagine del nostro giornale, risale allo scorso mese di settembre, quando un uomo in carrozzina ha spiegato: “Sono condannato a vivere su una carrozzina, ma con le barriere architettoniche, tutto questo diventa ancora più difficile”. Il disagio, oltre che per utenti diversamente abili, resta anche per le mamme e i papà che portano con sé carrozzine con i loro bambini.

“Ci dispiace constatare che a distanza di tanto tempo, in via Bolognetta non è cambiato nulla – ha commentato Flavio Mancini, del comitato Periferie Roma Est – Abbiamo inviato segnalazioni al municipio, agli agenti della polizia locale di Roma Capitale e su input di viale Cambellotti, anche al presidente della commissione mobilità”.

Ha concluso: “Non molliamo, porteremo avanti questa piccola ma grande battaglia, perché chi non ha le stesse possibilità di tutti gli altri, non deve essere lasciato solo, ma tutelato”. Intanto, allertato dalla nostra redazione, Tassi non ancora al corrente della problematica, ha garantito che avrebbe raccolto le informazioni necessarie per verificare il disagio e i possibili interventi.