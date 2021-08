Finocchio: erba troppo alta, visuale limitata. I cittadini chiedono interventi

L’erba è troppo alta e la visuale è limitata, soprattutto in prossimità di un incrocio. Non solo, all’interno del fosso arbusti e canne hanno raggiunto altezze incredibili a tal punto da rendere insicura la percorrenza della strada, sia in auto che sulle due ruote, oltre che a piedi. “Tutto questo non molto lontano da attività commerciali, temiamo per l’incolumità di tanti cittadini che percorrono la strada a piedi, con il rischio di essere investiti” hanno spiegato alcuni residenti.



Siamo in via di Prataporci, nel quartiere Finocchio, periferia est della città nel sesto municipio. Da queste strade sono partite le segnalazioni dei residenti al Municipio VI che, contattando gli uffici di viale Cambellotti, hanno chiesto di ripristinare lo stato di decoro quanto prima, soprattutto per una questione legata alla sicurezza.

“Ci sono zone dimenticate sia da parte del Comune che del sesto Municipio. Incroci pericolosi che non vengono puliti da anni. Il ripristino del decoro di questi luoghi è, ormai, demandato alla buona volontà dei cittadini. Presenteremo una richiesta di intervento urgente al Dipartimento Ambiente affinché questo fosso, come altri, vengano sistemati” ha commentato Emanuele Licopodio, gruppo territoriale di Lega Municipio VI.