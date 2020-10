Rocca Cencia: consegnate le aule alla scuola ‘Elisa Scala’

Habemus aule. Nella mattina di giovedì, le cinque aule ultimate da anni e mai consegnate alla scuola ‘Elisa Scala’ di via Motta Camastra sono state affidate all’istituto e presto saranno fruibili dagli studenti. L’assessore alla scuola del parlamentino di viale Cambellotti, Alessandro Marco Gisonda, ha commentato: “E’ questo il risultato quando le amministrazioni fanno un lavoro di concerto” spiegando la sinergia tra municipio e comune.

Da anni cinque aule del plesso erano state ultimate ma mai consegnate formalmente alla scuola che ne avrebbe potuto disporre soprattutto in tempi di emergenza sanitaria e di necessario distanziamento fisico imposto dal governo Conte. Alla fine di un lungo percorso burocratico, gli spazi, rimessi a posto poiché deteriorati negli anni di inutilizzo, sono stati affidati alla scuola. La problematica, seguita già da tempo dall’ex presidente della commissione scuola Silvia Foriglio (oggi in assessorato scuola), è stata oggetto anche di commissione trasparenza al Comune di Roma, chiesta dalla consigliera Svetlana Celli che ha commentato: “Orgogliosi di aver contribuito con commissioni e sopralluoghi al risultato raggiunto, dispiacciono le polemiche – ha puntualizzato – E’ una vittoria di tutti quando si lavora per il territorio”. Dello stesso avviso anche il comitato Periferie Roma Est: “Abbiamo sottolineato a più riprese l’importanza della consegna di queste aule, anche all’assessora Meleo che ci aveva garantito la risoluzione entro ottobre” ha detto Flavio Mancini.

Nello specifico, Gisonda ha precisato alcuni aspetti tecnici e burocratici con cui il parlamentino a cinque stelle ha fatto i conti in questi anni: “Le aule di Motta Camastra sono tra le decine di cadaveri urbani che abbiamo ereditato e che stiamo tentando di recuperare, stiamo risolvendo la questione della proprietà del terreno ma intanto possiamo procedere alla consegna grazie a un lavoro di coordinamento tra Pau e municipio”. Prima che i ragazzi possano entrare in classe sarà necessario allestirle con banchi e sedie e procedere alle operazioni di pulizia.