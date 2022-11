I 'congiunti imperfetti' da mezzo milione di follower vivono a Roma est

Oltre mille video, mezzo milione di follower su Tik Tok, 80mila seguaci su Facebook, 69mila su Instagram e 369mila iscritti al canale YouTube. Sono questi i numeri di ‘Congiunti imperfetti’, al secolo Daniele e Martina, che in pieno lockdown hanno dato libero sfogo alla loro fantasia diventando due star dei social network. Oggi firmano autografi e lavorano a un libro che racconta la loro storia. Li abbiamo incontrati, e a Roma Today hanno raccontato – con tanta simpatia - com’è nato il loro ‘universo’ sul web.

“L’idea è nata durante il lockdown, grazie a un’amica di mia moglie. Un giorno ci ha detto ‘voi siete un tajo, dovreste farei i video su Tik Tok’. Noi non eravamo pratici di social network ma ci siamo detti ‘perché non provare?’ e così abbiamo aperto il primo canale che dopo alcune segnalazioni – dei soliti leoni da tastiera – è stato chiuso. Ma non abbiamo mollato e ne abbiamo aperto un altro, anche perché il seguito è arrivato quasi subito” ha detto Daniele ripercorrendo gli esordi di ‘Congiunti imperfetti’.

Lui e Martina sono sposati da tredici anni, vivono a Finocchio, uno dei quartieri della periferia est di Roma. Si sono conosciuti in bar di via Casilina, rinomato in zona. “Io lavoravo al bar, lei un giorno è entrata e da allora l’ho aggiunta su Facebook. Mi ha fatto tribolare due mesi, poi ha ceduto al mio corteggiamento ed eccoci qua, ci siamo sposati e abbiamo due bambini, Kevin e Emily, e anche per loro ci sono pagine social” ha aggiunto Daniele. E già perché dopo il successo di mamma e papà, anche i piccoli di casa – seguiti dai genitori – hanno intrapreso la carriera di influencer con la pagina ‘fratelli imperfetti’.

“Nei nostri video raccontiamo scene di vita quotidiana. Quando ci viene l’idea ci fermiamo e registriamo. Spesso raccontiamo anche barzellette” hanno spiegato i ‘coniugi’. Da più di un anno, Daniele insieme a un socio, ha aperto un bar su via di Rocca Cencia, a poche centinaia di metri dagli impianti di Ama – spina nel fianco di Roma est – una mossa azzardata per molti ma per loro una sfida da vincere.

“È stata proprio questa la scommessa: portare qualità, una clientela selezionata e pulizia in un posto che ne ha bisogno”. Il locale si chiama ‘Live bar’ e prende il nome, com’è facilmente deducibile, dalla vita social. Oggi è anche tappa di turisti e fan che arrivano da ogni parte d’Italia per una foto e un autografo. “Stamattina sono venuti dei ragazzi dalla Puglia, apposta per conoscersi – hanno aggiunto Daniele e Martina – e con piacere regaliamo il portachiavi con le nostre sagome”. Oltre ai video, infatti, i ‘congiunti imperfetti’ hanno creato anche merchandising che distribuiscono con un sistema di e-commerce. Ma c’è un progetto a cui stanno lavorando più di tutto, stanno scrivendo un libro sulla loro storia e, c’è da giurarci che anche quest’iniziativa, sarà un successo.