Colle del Sole: discarica a cielo aperto nel cantiere dell’asse Modolo-Borutta

Frigoriferi, scaldabagni, materiali edili di risulta, televisori, pannelli di legno, mobili. Sedie da ufficio e di plastica. C’è di tutto all’interno dei terreni del cantiere dell’asse Modolo-Borutta a Colle del Sole, estrema periferia Est del Sesto Municipio, non lontano dagli stabilimenti Ama di Rocca Cencia. Pensare di respirare aria pulita, infatti, da queste parti è un’utopia.

Quello del cantiere dell’asse Modolo-Borutta è un nervo scoperto da tempo per gli abitanti del territorio a est della Capitale. Già perché il completamento dell’opera, immaginato proprio per decongestionare le arterie viarie, renderebbe meno dura la vita dei pendolari dell’area compresa tra Borghesiana, Finocchio e Colle del Sole. Ad agosto dello scorso anno, all’ennesima denuncia dei residenti del quartiere, l’allora assessora all’ambiente del Sesto Municipio, Katia Ziantoni, diventata poi delegata ai rifiuti di Virginia Raggi, aveva spiegato che la competenza è del Dipartimento Simu e che solo il completamento dell’asse Modolo-Borutta può scongiurare nuove discariche a cielo aperto.

“Abbiamo effettuato l’ennesimo sopralluogo due mesi fa, con il dipartimento Simu e l’ex assessora ai lavori pubblici Linda Meleo – ha spiegato Alessandro Alessandrini, presidente del comitato di quartiere Colle del Sole - Chiediamo la messa in sicurezza del cantiere e la bonifica”. Ha aggiunto: “Non appena le commissioni consiliari inizieranno i lavori in Campidoglio, ci batteremo per avere risposte sulla ripresa dei lavori, ci sono cittadini che vivono senza illuminazione pubblica da più di 15 anni, senza caditoie e con le cantine allagate”.