Discarica a cielo aperto nella villa sequestrata di Colle del sole

Ancora sversamenti illeciti di rifiuti nel versante a est della città. La denuncia arriva da Colle del Sole, uno dei quartieri della periferia romana: è qui che nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo da parte della commissione sicurezza del Municipio Roma VI delle Torri. Intanto, la richiesta degli abitanti è quella di un provvedimento più strutturato, come un’isola ecologica.

Il Municipio delle discariche abusive

Da Villaggio Falcone a Torre Maura, passando per Torre Angela e Tor Bella Monaca, fino a Colle degli Abeti e Colle del Sole, il Municipio Roma VI delle Torri conta decine di discariche abusive. Materiali edili di risulta ma anche ingombranti e discariche specifiche, come quella che raccoglie esclusivamente serbatoi d’auto a Due Leoni e pezzi di macchine a Villaggio Breda. Numerose le segnalazioni da parte dei residenti, delle associazioni e dei comitati che chiedono di vivere in un ambiente salubre e decoro. Nonostante l’impegno del Nad – Nucleo Ambiente e Decoro – oggi dismesso e l’elevato numero di multe e contravvenzioni registrate negli anni, intere zone del Municipio sono ricettacolo di rifiuti anche a causa del pendolarismo dei rifiuti, ovvero residenti di altri comuni dove vige il sistema di raccolta differenziata porta a porta.

La villa confiscata alla mafia diventa una discarica

Nei giorni scorsi, a Colle del Sole, si è svolto un sopralluogo della commissione sicurezza del Municipio Roma VI delle Torri. “È necessario intervenire immediatamente in via Macomer con l’installazione di una fototrappola, in quest’area abbiamo già effettuato dieci bonifiche” ha spiegato a Roma Today Gabriele Manzo, presidente della commissione. Intanto, la delegazione municipale si è spostata anche nelle adiacenze di via Macomer, all’interno di una villa sottratta alla criminalità organizzata: “In questi locali conferiscono le auto rubate e le tagliano” ha concluso Manzo.

I residenti: “Chiediamo isole ecologiche”

Il comitato di quartiere – da anni impegnato in prima linea contro gli sversamenti illeciti di rifiuti – chiede che vengano messe in atto soluzioni più strutturate. Tra queste l’istituzione di isole ecologiche, maggiori controlli da parte della polizia locale e degli agenti accertatori. Intanto, i cittadini continuano a fare la loro parte indicando alle istituzioni i punti più critici e maggiormente vessati dagli sversamenti.