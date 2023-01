Habemus rete idrica: a Finocchio arrivano le fogne

Entro un mese saranno avviati i lavori di cantierizzazione per la costruzione della rete idrica e fognaria nelle zone di Forma-Rotta e Fontana Rotta, a Finocchio, periferia a est di Roma. Ad annunciarlo è Svetlana Celli, presidente del consiglio comunale: “Un percorso lungo iniziato tanto tempo fa, insieme al consigliere Flavio Mancini e ai cittadini, che finalmente diventa realtà grazie anche al grandissimo sforzo di Acea e alla determinazione dell'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini. Nessuno resti indietro”.

Decine di famiglie senza acqua e senza fogne

“Neanche nel Medioevo si viveva in queste condizioni”. Erano queste le denunce degli abitanti di Forma Rotta e Fontana Rotta quando a marzo scorso si è svolto un sopralluogo della commissione lavori pubblici del comune di Roma. In quella occasione dal Campidoglio la promessa: lavori entro la fine dell’anno. E nonostante la scadenza sia slittata di qualche settimana, la cantierizzazione dell’area è alle porte. Decine di famiglie che vivono nella estrema periferia del quartiere, a confine con i Castelli Romani, potranno finalmente – dopo decenni – avere acqua e fogne. Oltre cinquanta famiglie si servono di acqua in bottiglia per lavarsi e di fosse biologiche.

L'avvio del cantiere entro un mese

Lo scorso 30 dicembre Acea – responsabile dei lavori – ha presentato richiesta al municipio VI per avviare i cantieri. Entro un mese, fanno sapere dal comune, inizieranno gli interventi. “Tra circa un mese partono i cantieri che finalmente porteranno dignità e rispetto a tantissime famiglie che fino ad oggi non potevano godere di servizi primari, essenziali, fondamentali. Acqua diretta e fognature” ha detto Celli. “Finalmente anche questo pezzo di territorio a me caro ai confini del comune di Roma avrà i servizi primari, essenziali e questo grazie ad un lavoro portato avanti sempre al fianco dei cittadini, i veri protagonisti. Questa amministrazione con la presidente Celli e l’assessora Segnalini ha cambiato marcia e chiuso un discorso iniziato decine di anni fa” ha commentato Flavio Mancini, consigliere municipale. Fabrizio Compagnone, capogruppo del Pd al Municipio VI ha detto: “Soddisfatti di questo risultato. Da anni, a livello di istituzione Municipale e come Partito locale seguiamo il raggiungimento e la finalizzazione di queste opere. Continueremo a stimolare gli organi preposti affinché non ci siano ritardi o criticità ulteriori. Il sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno fattivamente contribuito e all’assessora Segnalini sempre molto attenta a questo territorio.”