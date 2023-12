Borghesiana, la nuova vita del "parco fantasma": presa in carico del municipio e soldi dal Campidoglio

Prima l’annuncio,poi l'atto ufficiale. Il VI Municipio chiederà di gestirerco “fantasma” di via Novara di Sicilia. Il consiglio di viale Duilio Ciambellotti ha approvato, all’unanimità, una risoluzione che impegna gli uffici a predisporre tutti i documenti per prendere in carico al patrimonio municipale l’area verde abbandonata ormai da tempo immemore.

Il parco fantasma

Il parco era stato inaugurato nel 2011 ed era stato realizzato da privati come opera di compensazione per dei palazzi costruiti in zona. L’area ha cominciato a degradarsi quando la sua gestione è passata al pubblico che, pian piano, l’ha abbandonata. Fino a qualche settimana fa, tra l’altro, non era ben chiaro chi avesse la competenza sul parco, tanto che il consigliere capitolino, Dario Nanni, aveva chiesto al direttore del dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative di Roma notizia sul parco.

L’area in carico al dipartimento Pau

Stavano lavorando per risolvere il mistero anche i consiglieri di maggioranza del VI municipio. Dopo aver richiesto una visura catastale, il bene non risultava privato, almeno per l’ufficio patrimonio del municipio. Il parco, in realtà, risulta essere presente nel circuito di Roma e, in particolare, è stato preso da tempo in carico dal dipartimento Pau. L’area, infatti, ha anche una matricola Ibu (insieme di beni unitari) ed è destinata a servizi e verde pubblico .

Fondi in bilancio per la manutenzione

Ora si tratterà soltanto di mandare avanti i procedimenti burocratici previsti dal decentramento amministrativo per fare in modo che il parco sia di diretta competenza del VI Municipio. Dal Campidoglio, intanto, arrivano buone notizie. Nel corso della discussione sul bilancio capitolino, è stato approvato un emendamento, presentato da Dario Nanni, che stanzia 140 mila euro proprio per intervenire all’interno del parco che ha bisogno, urgentemente, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel parco è stata divelta la pavimentazione, buttate giù le recinzioni e smontate le panchine. C'è sporcizia ovunque e gli attrezzi ludici per i bambini sono stati smontati o distrutti. Quindi, al netto dei procedimenti burocratici, servirà del tempo prima di poter usufruire veramente dell'area.