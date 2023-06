Borghesiana, la pizzeria napoletana regala la pizza a chi ne ha bisogno

C’è una pizzeria, a Borghesiana, che ha deciso di non affidarsi alle applicazioni online e aiutare gli altri senza intermediari. Ieri sera, fuori dalla pizzeria “La Pinsa Divina”, sono state lasciate quattro buste con fritti e pizza e un cartello “Se hai fame prendi”. L’idea è venuta, quasi all’improvviso, a Cristiano Castellano, titolare dell’attività.

Cibo avanzato

Contattato da RomaToday, Castellano ha spiegato come è nata questa iniziativa. “Ho preso questa pizzeria tre mesi fa visto che, principalmente, mi occupo di parchi giochi – racconta – il pizzaiolo che lavorava con la vecchia gestione se ne è andato e mi sono ritrovato da solo a gestire la pizzeria. Non sono un pizzaiolo provetto e, vista anche la nuova gestione, qualche cliente è stato perso. La sera, quindi, avanzava sempre del cibo”.

Too good to go

Molte attività come questa si affidano, per evitare sprechi, all’applicazione “Too good to go” che ottimizza gli invenduti, vendendoli a prezzi ridotti prima che vengano buttati. “Usavo questo servizio ma poi mi sono accorto che non la usavano persone che veramente ne avevano bisogno. Del resto, chi ha difficoltà economiche è difficile che abbia questo tipo di app associate, tra l’altro, a carte di credito. Diciamo che la usano molti “paraculi” che potrebbero comprare le cose a prezzo pieno e che, magari, ti lasciano pure una recensione negativa”.

Cibo per i bisognosi

Castellano, lunedì sera, ha quindi deciso di preparare delle buste e lasciarle fuori dalla pizzeria: “Parliamo poi di pizza fresca, preparata il pomeriggio. Ho fatto quattro bustine ed il cartello. Non ho pubblicizzato né sponsorizzato la cosa, mi sono affidato diciamo al passaparola”. E l’iniziativa ha avuto successo: “Questa mattina le buste non c’erano. Anche se sono un imprenditore, cerco di aiutare le persone”.