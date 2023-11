Borghesiana, il parco abbandonato dalle istituzioni è terra di nessuno

Un parco in totale abbandono nel cuore di un quartiere già povero di luoghi d’incontro. Siamo a Borghesiana, all’incrocio tra via del Padiglione e via Novara di Sicilia, nel territorio del VI municipio. Qui sorge un parco inaugurato, dicono i residenti, poco più di 12 anni fa. Uno spazio realizzato da un’impresa edile come opera di compensazione per dei palazzi costruiti proprio in zona. Per un paio d’anni, ovvero finchè c’è stato il privato a curarlo, il parco è stato un gioiellino. Poi, quando è arrivato il momento della presa in carico da parte del pubblico, sono iniziati i problemi.

Parco abbandonato

Dopo l’uscita di scena del privato, sono state alcune famiglie con bambini piccoli ad occuparsi del parco, tenendo in ordine l’area, tagliando l’erba e pulendo gli spazi. Poi, pian piano, questo impegno è venuto meno e, anno dopo anno, stato abbandonato. I residenti hanno tentato anche una raccolta fondi ma senza riuscire, poi, a cambiare effettivamente la situazione.

Le immagini parlando da sole: erba altissima, giochi rotti e la ringhiera esterna buttata a terra. Il parco, infatti, è stato chiuso circa un anno fa ma pare che nessuno si sia lasciato scoraggiare da un semplice lucchetto. I residenti, infatti, raccontano che, spesso e volentieri, vedono ragazzi del quartiere e altri provenienti da zona limitrofe recarsi in questo parco per “fumarsi qualche spinello” ed organizzare partite di calcio nella piazzetta antistante l'ingresso del parco. Del resto, parliamo di una vera e propria terra di nessuno ma nel vero senso della parola.

Chi gestisce questo parco?

Attualmente, infatti, è difficilissimo capire di chi sia la competenza del parco. Alcuni residenti hanno provato, anche in passato, a chiamare il servizio giardini o altri uffici pubblici per chiedere, quanto meno, di tagliare l’erba durante i mesi estivi. La risposta ricevuta è più o meno sempre la stessa: “non ci sono i soldi” e quel parco, soprattutto, “non è di nostra competenza”. Il timore è che Roma Capitale non abbia acquisto l’area al patrimonio dopo l’uscita di scena del privato che lo aveva realizzato e mantenuto quasi alla perfezione.

Sta cercando di risolvere il mistero il consigliere capitolino Dario Nanni che più volte è stato contattato dai residenti. Prima il 4 ottobre e, più di recente, il 23 novembre 2023, Nanni ha scritto al direttore del dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative con una sola, semplice domanda: di chi è la competenza del parco di via Novara di Sicilia? Per ora non sono arrivate risposte per un’area dove c’erano, un tempo, dei giochi funzionali e dotata di un impianto di irrigazione autonomo.

“Quando è stato costruito erano state sotterrate due cisterne enorme per la raccolta d’acqua piovana – ci racconta una persona che abita proprio lì davanti – l’acqua serviva poi per innaffiare il parco. Peccato che, a un certo punto, siano stati distrutti tutti i contatori e non si sia più annaffiato”. Un vero e proprio spreco in un quadrante che avrebbe assoluto bisogno di ancora più parchi e luoghi di aggregazione.