Borghesiana, il VI Municipio vuole gestire il parco abbandonato

L’area è stata presa in carico dal dipartimento Pau e, nonostante questo, è rimasta in stato di completo abbandono. Parliamo del parco all’incrocio tra via del Padiglione e via Novara di Sicilia, a Borghesiana, nel VI municipio. Quello che doveva essere un luogo di ritrovo per gli abitanti della zona è divenuto, nel corso degli anni, un ricettacolo di degrado e illegalità. Fino a pochi giorni fa un problema era rappresentato dal trovare chi fosse competente per il parco. Ora, anche grazie a RomaToday, il mistero è stato risolto.

Chi gestisce il parco

Il 29 novembre 2023 abbiamo scritto delle richieste del consigliere capitolino Dario Nanni il quale, in più occasioni, aveva domandato agli uffici del Campidoglio lumi sul parco di Borghesiana. In particolare, voleva capire se fosse mai stato preso in carico dall'amministrazione comunale. L’area giochi, infatti, era stata realizzata da un privato come opera a scomputo e l’aveva anche gestita per due anni. Poi il parco è caduto nel totale abbandono. Ad oggi, nessuno ha ancora risposto a Nanni.

Il parco è stato preso in carico dal dipartimento Pau

Sono i consiglieri municipali del VI Municipio, Emanuele Licopodio e Alessio Rotondo, a fare luce sull’attuale situazione. Dopo aver richiesto una visura catastale, il bene non risultava privato, almeno per l’ufficio patrimonio del municipio. Il parco, in realtà, risulta essere presente nel circuito di Roma e, in particolare, è stato preso da tempo in carico dal dipartimento Pau. L’’area, infatti, ha anche una matricola Ibu (insieme di beni unitari) ed è destinata a servizi e verde pubblico.

Presa in carico

La visura è stata fatta perché, proprio nei giorni scorsi, si stava preparando un emendamento al bilancio per chiedere la riqualificazione del parco e, soprattutto, la presa in carico da Roma Capitale al Municipio VI, nell’ambito del decentramento amministrativo. “La nostra attenzione sulle aree verdi, spazi aggregati nei nostri territori, è il nostro punto di forza per dare prospettiva ai nostri giovani – dicono a RomaToday Licopodio e Rotondo - nell'analisi dei parchi del VI municipio abbiamo verificato che il parco di via del Padiglione (Borghesiana) è in carico al dipartimento Pau. Ci siamo già attivati per richiedere la presa in carico del comune di Roma, richiedendo anche fondi a bilancio per la riqualificazione completa dell'area”.

Da quanto apprende RomaToday, i fondi richiesti ammonterebbero a 140 mila euro, soldi utili, quanto meno, a renderlo di nuovo utilizzabile. Il parco presenta, infatti, diversi problemi. È stata divelta una ringhiera all’ingresso e i giochi sono stati letteralmente cannibalizzati. Ci sono rifiuti ovunque e anche gli arredi urbani, come panchine e cestini, sono pressoché distrutti. “Nanni si impegni a farci prendere in gestione il parco e i soldi per rigenerarlo” concludono Licopodio e Rotondo.

“Finalmente il Municipio, al quale avevo scritto e che fino ad oggi non aveva mai risposto, si palesa – afferma il consigliere capitolino Nanni a RomaToday - ovviamente, come ho sempre fatto, mi batterò affinchè quell’area venga sistemata, riconsegnata ai cittadini e che venga presa in carico dal Municipio VI che poi ne dovrà gestire la manutenzione”.