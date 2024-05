Borghesiana, via all'asta per realizzare una nuova caserma dei carabinieri

Una nuova caserma dei carabinieri a Borghesiana, nel VI municipio Roma. Una struttura che aiuerà quella di San Vittorino, ormai troppo piccola per le esigenze del territorio. È stato pubblicato il bando di avviso pubblico di asta di vendita del compendio immobiliare di Via Polense e Via Fosso dell'Osa. Un intervento edilizio importante per il quale sono state previste, ovviamente, opere a compensazione. Tra queste c’è, appunto, la nuova casa dell’Arma lì dove, nel progetto originale, doveva sorgere un centro anziani.

La situazione dell’area

La base d’asta, che scade l’11 luglio, è di 14 milioni di euro. un bando che servirà anche per sanare una situazione di complessivo degrado dell’area in questione. Alcune opere, infatti, sono rimaste a metà e, come si legge nei documenti dell’asta, alcuni locali risultano occupati. Le opere pubbliche, quindi strade, marciapiedi e servizi sono stati solo parzialmente realizzati. Questo perchè a gennaio del 2012 la società che stava realizzando i lavori è fallita. Ora si cerca un nuovo soggetto che li completi. Addirittura, i progetti risalgono al 1995, quando il Comune di Roma approvò il Programmi di Riqualificazione Urbana che comprendeva, appunto, anche l’area di Borghesiana.

Tutto si è fermato, come detto, nel 2012. Cinque anni dopo, la Legione Carabinieri Lazio, tramite una manifestazione d’interesse presentata insieme al VI Municipio, chiedeva di modificare la destinazione d’uso dell’opera prevista come “centro anziani” per una nuova stazione dei carabinieri.

Aree occupate

Il compendio è diviso, in tutto, in cinque zone. La prima, che ha una volumetria residenziale 17 mila metri quadri per un numero complessivo di 5 edifici, 78 appartamenti con box auto e cantine, è occupata abusivamente. Parliamo dell’unico settore dove sono stati parzialmente edificate le opere previste in passato ma mancano i certificati di agibilità a seguito del mancato completamento del collaudo a stralcio dei relativi lavori di urbanizzazione.

La nuova caserma

Tra le opere a scomputo previste c’è, nella zona 5, una nuova caserma dei carabinieri, con la cessione di tre villini bifamiliari riservati ad “alloggi di servizio su proposta del Comando Generale dei Carabinieri”, il quale ha ritenuto la struttura, sia per le dimensioni che per la posizione strategica, idonea all’uso richiesto. I militari, quindi, avranno a disposizione anche degli alloggi all’interno del compendio.

Nelle altre zone è previsto un numero complessivo di altri 39 edifici per un totale di 276 appartamenti. Ci sarà spazio anche per un centro sportivo da 1.750 metri quadri ed aree verdi.

“In caso di aggiudicazione, il nuovo proprietario dovrà cedere all'amministrazione una parte del compendio già realizzato, dove sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri del versante Prenestino, con il potenziamento di uomini di quella già esistente a San Vittorino – ha scritto, in una nota, il presidente del VI Municipio Nicola Franco - un percorso che avevamo seguito in prima persona con il vicepresidente Andrea La Fortuna e il comandante della stazione di San Vittorino, Pietro Di Iorio, fin dai primi giorni del nostro insediamento, coordinando gli incontri con la curatela fallimentare, Arma dei Carabinieri, tecnici e assessorato all' urbanistica di Roma Capitale”.