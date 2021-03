Borghesiana: un canale mai bonificato crea disagi agli abitanti, tra odori nauseabondi e allagamenti

I disagi maggiori nei giorni di pioggia quando il fosso straripa e l’acqua fuoriesce dal canale fino a comportare l’allagamento dell’area. Siamo nella zona Due Colli, a Borghesiana, Municipio Roma VI delle Torri dove, da anni, decine di cittadini combattono contro odori nauseabondi e animali. Nei giorni scorsi anche il gruppo Lega in Campidoglio ha presentato una richiesta per conoscere le competenze di intervento e manutenzione dell’area di via Godoni.

Dieci anni fa, la zona del consorzio Due Colli ha subito un allagamento a causa dell’otturazione del canale che parte da Frascati e arriva a Borghesiana, e che fu costruito intorno agli ‘70 per accogliere le acque reflue. “Il canale è stato coperto da tubature per il tratto di competenza del comune di Frascati, nella nostra zona invece è scoperto e quando raccoglie troppi detriti straripa – ha spiegato Giovanni Cesarano, portavoce degli abitanti di Due Colli che da tempo cerca di trovare una soluzione – Abbiamo chiesto di intervenire a nostre spese ma il Comune non ci autorizza, se lo facesse noi saremmo pronti perché abbiamo anche fondi a disposizione”.

Dal canale anche odori nauseabondi che mettono in ginocchio i residenti. Non solo, la presenza massiccia di acqua sta causando crepe all’asfalto che ha già ceduto in alcuni punti. “I danni, causati dalla mala gestione delle amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni, sono sotto gli occhi di tutti, serve una vera pulizia del fosso via Gadoni affinché le case e la strada vengano messa in sicurezza in maniera definitiva” ha commentato Emanuele Licopodio, coordinamento Lega Municipio VI.