Due leoni: iniziano le operazioni di bonifica al sottopasso della metro

Avviati gli interventi per ripristinare il decoro nel sottopasso della metropolitana a Due Leoni, uno dei quartieri del Municipio Roma VI delle Torri. Da mesi, una discarica abusiva era presente nei pressi della stazione tra rabbia e indignazione dei residenti. “E’ un’area di nessuno. Intervenire quando non si conosce la competenza è ancora più difficile” ha spiegato Nicola Franco, minisindaco delle Torri.

I sottopassi metro spina nel fianco dei residenti

Servono ad attraversare le consolari, raggiungere parcheggi, spostarsi da un lato all’altro del quartiere, eppure i sottopassi sono quasi sempre ricettacolo di rifiuti fino a diventare discariche a cielo aperto. Un esempio tra tutti è il sottopasso della stazione metro C Torre Gaia, per lungo tempo al buio: attraversalo significava fare uno slalom tra spazzatura e sacchi incendiati. Più volte bonificato, il sottopasso di Torre Gaia resta in uno stato decoroso solo per i giorni successivi alla bonifica, in breve tempo, infatti, sprofonda nel degrado. E non è il solo a Roma est. Il sottopasso della stazione metro Torre Angela e ancora il sottopasso di Grotte Celoni e quello di Due Leoni Borghesiana sono diventati – nel tempo – discariche a cielo aperto con rifiuti anche ingombranti.

La bonifica del sottopasso a Due Leoni-Borghesiana

Materassi, materiali edili di risulta, sacchi di plastica, vetro. Il sottopasso di Due Leoni è diventato una discarica. Nella mattina di lunedì sono stati avviati gli interventi per ripristinare il decoro dell’area. “Atac ha consegnato l’area al Comune che dovrebbe provvedere alla manutenzione – ha spiegato Franco – ma in dipartimento tutti ignorano il problema e noi rimaniamo in questo stato di degrado. Ama finalmente ha provveduto alla bonifica”. Intanto, in viale Cambellotti si lavoro per contrastare il fenomeno degli sversamenti illegali: “Ho chiesto ai responsabili dell’ufficio tecnico di studiare una soluzione che preveda l’installazione di pali di ferro e una rete così da delimitare l’area” ha concluso il minisindaco.