Mafie nel Lazio, il rapporto presentato nella struttura sottratta alla criminalità

Di legalità, degrado, riscatto delle borgate ai margini di Roma e diritto dei giovani ad avere un futuro non si parla mai abbastanza. Sono tutte tematiche che verranno affrontate durante un incontro di alto profilo, nel corso del quale verrà presentato il Rapporto sulle mafie nel Lazio. L'appuntamento, lo riporta la Dire, è per lunedì 27 novembre, alle ore 17, in via Bompietro 16, a Borghesiana, alla Biblioteca Collina della Pace, la cui sede è un bene recuperato alla mafia.

L'evento

L'evento si svolge nel contesto del progetto Forum Popolare della Musica, col contributo del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Roma, di Biblioteche di Roma e del VI Municipio, sotto la Direzione artistica di Giorgio Granito (Associazione Trousse). Due gli ospiti che dialogheranno con la giornalista Véronique Viriglio. Tiziana Ronzio, volto noto della lotta all'illegalità nel suo quartiere di residenza, Tor Bella Monaca, è alle prese con una battaglia annosa contro le mafie che sta portando ad una lenta rigenerazione del luogo. "Parlare di Tor Bella Monaca o del VI Municipio per noi è fondamentale. Portare alla luce dei temi così importanti, come la legalità, è quello che serve anche ai nostri ragazzi che non hanno posti di aggregazione. Pertanto ogni occasione per conoscere tutto quello che facciamo sul territorio è un'opportunità", dichiara Ronzio, presidente dell'associazione TorPiùBella, con sede nella torre di viale Santa Rita da Cascia. La cittadina-attivista è in prima linea per restituire il quartiere, "che è casa nostra", ai suoi residenti, giovani in primis. La paladina antimafia, che vive sotto scorta, è stata premiata dal Presidente Sergio Mattarella con l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per l'impegno e lo spirito di iniziativa con cui si dedica alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma"

Rapporto sulle mafie

A seguire la presentazione del Rapporto sulle mafie nel Lazio, redatto dall'Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione, che documenta attività, collegamenti e dinamiche della criminalità organizzata nelle periferie romane. Originario di Reggio Calabria, il rapper Francesco "Kento" Carlo, racconterà della sua lunga esperienza laboratoriale nelle carceri minorili, oggetto del suo libro "Barre. Rap, sogni e segreti in un carcere minorile" (Edizioni Minimum Fax). "Il rap può essere parte del problema, ma anche la soluzione. Mettere una penna in mano ai ragazzi e stimolarli nel profondo spesso fa nascere gemme inaspettate di coscienza e introspezione", riferisce il musicista ed educatore calabrese. Sicuramente, la scrittura, l'arte e altre iniziative socio-educative tarate sui giovani dei quartieri periferici della capitale, potrebbero dare alternative a una fascia di popolazione particolarmente esposta, sensibilizzare e stimolare dei talenti spesso abbandonati a sé stessi e sprecati. Motivo per cui è necessario parlarne e fare rete tra le varie realtà istituzionali e non, con l'obiettivo comune di trovare soluzioni concrete per invertire la rotta