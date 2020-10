Borghesiana, biblioteca ancora chiusa da marzo: arriva l’interrogazione al presidente del Municipio

È ancora chiusa, da marzo, la biblioteca comunale del quartiere Borghesiana. A chiederne la riapertura nei giorni scorsi, un gruppo di ragazzi che da anni frequenta i locali di largo Monreale e che da tempo ormai si sente ‘orfano’ di uno spazio non solo di cultura ma di aggregazione. A supportare la richiesta dei giovani, il consigliere Dario Nanni che ha presentato un’interrogazione (a risposta scritta) al presidente del municipio sesto Roberto Romanella.

Sul territorio del municipio sesto, altre tre biblioteche sono state riaperte dopo la fase del lockdown ma sono tutte lontane chilometri da Borghesiana, da Osa e ancora da Corcolle o San Vittorino. “Chi si muove con i mezzi pubblici e proviene da questi quartieri, impiega oltre un’ora per raggiungere le biblioteche aperte – ha spiegato al nostro giornale Mirko – Inoltre la biblioteca di Borghesiana è provvista di un eccellente catalogo di libri e per noi non è la stessa cosa studiare in un’altra biblioteca qualsiasi del municipio”. Ha concluso: “Sappiamo di interventi manutentivi alla struttura, restiamo fiduciosi”.

Sulle motivazioni e sulla eventualità di una possibile definitiva chiusura, Dario Nanni ha presentato un’interrogazione al minisindaco per conoscere i tempi di riapertura dei locali e le cause di una serrata così prolungata. Nei giorni scorsi i giovani utenti della biblioteca hanno scritto anche alla sindaca Raggi, sperando in un intervento definitivo.