Borghesiana, flash mob di Azione alla biblioteca di quartiere

“La prima uscita pubblica della lista civica di Azione deve coincidere con la richiesta di riqualificazione degli spazi culturali perché è questo il nostro obiettivo più importante”. A parlare è Michela Berti, coordinatrice del partito di Carlo Calenda per il sesto municipio. Gli attivisti di Azione hanno organizzato, per la mattina di sabato, un flash mob in largo Monreale sede della biblioteca per chiedere il ripristino del decoro intorno alla struttura.



Lotta al degrado e riqualificazione degli spazi con particolare attenzione alla cultura sono i pilastri intorno cui la politica di Azione alle Torri. Obiettivi già raccontati al nostro giornale dal candidato presidente alle prossime elezioni comunali Valter Mastrangeli che in vista dell’appuntamento di sabato ha puntualizzato: “Non vogliamo sprecare neppure un istante di questa consiliatura che sta per concludersi, vogliamo avviare una procedura tale da fare in modo che la riqualificazione della biblioteca di Borghesiana sia un punto di partenza per la prossima amministrazione”.



La biblioteca di largo Monreale è inserita all’interno del circuito delle 39 Biblioteche di Roma, dislocate sull’intero territorio cittadino. Per la comunità di Borghesiana e dei quartieri limitrofi è considerata un punto di riferimento. A marzo dello scorso anno, dopo una prolungata chiusura dei locali a seguito del lockdown, un gruppo di giovani ha scritto alla sindaca Raggi per chiederne l’immediata riapertura.