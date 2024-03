Parabrezza distrutto nella notte, per la consigliera municipale è "un atto intimidatorio"

Stava per accompagnare il figlio 13enne a scuola come tutte le mattine. Però, uscendo dal suo appartamento a Borghesiana, la consigliera municipale del VI Municipio delle Torri, Maria Leccese, ha trovato una brutta sorpresa. La sua automobile, una Fiat 500X, era stata pesantemente danneggiata da ignoti, nella notte tra il 12 e il 13 marzo, su via Nicolosi. Leccese, che ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca, pensa sia “un atto intimidatorio per la mia attività politica sul territorio”.

I danni

L’automobile, parcheggiata vicino all’abitazione di Leccese, è stata ritrovata con il lunotto posteriore distrutto e quello anteriore danneggiato. Con tutta probabilità è stato utilizzato un sasso per causare i danni. “Non ho sospetti – spiega Leccese a RomaToday – però non è stato rubato nulla all’interno dell’automobile”. Un fatto strano visto che, racconta ancora la consigliera, “lì dentro c’era il computer di mio figlio. Lo avevamo dimenticato e quando ho visto il lunotto rotto ero certa lo avessero preso”.

Grande spavento

Leccese non nasconde “di essermi impaurita in un primo momento. Dovevo anche dissimulare la mia agitazione davanti a mio figlio, che mi chiedeva cosa fosse accaduto. Poi ho ripreso la calma, certi attacchi non mi fanno paura”. Inoltre, ha sottolineato anche ai carabinieri, "sulla strada c'erano altre auto parcheggiate e solo la mia era danneggiata".

Minacce a Nicola Franco

Leccese, quindi, è convinta che qualcuno le abbia voluto mandare un messaggio. Come detto, è stato denunciato ai carabinieri ai quali Leccese ha specificato la sua attività politica sul territorio. Quanto accaduto dalla consigliera, dovesse essere confermato sia un atto intimidatorio, arriva dopo che, lo scorso 10 gennaio , lungo le scale che portano agli uffici municipale di viale Duilio Ciambellotti, era comparsa una scritta contro il minisindaco delle Torri: “Nicola Franco Infame”.