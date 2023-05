Sradicata la panchina rossa al Parco della Pace

Sradicata e lanciata dalle scale del parco a Collina della Pace. La panchina rossa, installata lo scorso novembre, è stata vandalizzata nei giorni scorsi. Il gesto è stato duramente condannato dalle forze politiche del Municipio VI delle Torri e da Luisa Regimenti, assessore al Personale, Polizia locale, Sicurezza Urbana ed Enti locali della Regione Lazio. “Non si tratta solo di un semplice atto vandalico, pur deprecabile, ma della volontà di colpire un segno visibile destinato a sensibilizzare i cittadini sulla lotta ai femminicidi e sul contrasto alla violenza di genere” ha detto Regimenti.

Atti vandalici al parco

La panchina rossa, donata da alcuni imprenditori del quartiere Borghesiana - installata in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – è stata vandalizzata nei giorni scorsi. Non solo. Sassi sono stati lanciati anche contro le vetrate dell’adiacente asilo comunale. “L’episodio mi è stato segnalato nei giorni scorsi e ho chiesto al presidente della commissione patrimonio di installare telecamere di sorveglianza. Ogni giorno i cittadini ci segnalano soprusi da parte di gruppi di ragazzini che vanno fermato senza aspettare che qualcuno si faccia giustizia da solo” ha spiegato Flavio Mancini, consigliere del Pd.

La panchina è tornata al suo posto

Nel pomeriggio di martedì, la panchina prima sradicata e poi lanciata dalle scale del parco a Collina della pace è stata riposizionata nel luogo originario e nelle prossime ore verrà fissata nuovamente. “Sono azioni che fanno male al municipio, ai cittadini. Sono atti da condannare fortemente – ha detto Gabriele Manzo, presidente della commissione patrimonio di viale Cambellotti – immediatamente ci siamo attivati”. A commentare quanto accaduto anche l’assessore alla Sicurezza delle Torri, Andrea La Fortuna che ha chiesto la sistemazione della panchina: “Duole segnalare che l’amministrazione del Municipio VI aveva già chiesto fondi ad hoc al Comune di Roma per la guardiania dei parchi che purtroppo non sono mai arrivati. I parchi sono allo sbando perché non custoditi la notte e bisogna fare di più e tutelare queste aree preziose per la vivibilità della città”.