Finocchio: atti vandalici al parco dell’Acqua e del Vino

Ignoti si sono introdotti all’interno del parco dell’Acqua e del Vino, nel quartiere Finocchio, periferia est del Municipio VI, e hanno vandalizzato il monumento ai caduti e l’area giochi ancora da inaugurare. Il Partito democratico ha presentato una mozione per assegnare in via momentanea lo spazio così che possa essere maggiormente controllato.

Un risveglio amaro per gli abitanti di Finocchio che hanno trovato – lunedì mattina – l’area del parco vandalizzata. Stando a quanto apprendiamo, dai disegni realizzati con bombolette spray sul monumento ai caduti sarebbero individuabili gli autori del gesto. Non solo. A riprendere i vandali anche delle telecamere posizionate nei pressi del parco. Una condizione che ha spinto il presidente del Sesto Municipio a dispensare un consiglio: “I ‘fenomeni’ che hanno imbrattato il parco possono mettersi in contatto con me per andare insieme a pulire quanto fatto e rendersi protagonisti di altre iniziative di decoro, altrimenti saranno denunciati” ha commentato Nicola Franco. Nessuno però, fino ad ora, si è fatto avanti.

Intanto per Fabiana Battistoni (Pd): “E’ importante che queste aree vengano tutelate fino all’assegnazione definitiva mediante bando e per questo sarebbe opportuno che si assegnassero momentaneamente a chi ne ha i requisiti. La mozione che abbiamo presentato e che è passata va in questa direzione”.