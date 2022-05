Gli anziani di Roma est incontrano gli agenti del Casilino per la campagna sulla sicurezza 

Un incontro per informare gli anziani delle possibili truffe e su come prevenirle. È questa l’iniziativa degli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino che nei giorni scorsi hanno avviato la campagna per la sicurezza, iniziando da due centri anziani di Roma. I poliziotti, giovedì e venerdì hanno incontrato i ‘nonni’ delle strutture di via Avella e via Lentini, rispettivamente nei quartieri Colle Prenestino e Borghesiana.

Durante gli appuntamenti, i poliziotti hanno illustrato le principali metodologie utilizzate dai malintenzionati per mettere in atto le truffe e hanno dispensato consigli utili su come prevenire ogni tentativo di raggiro. In entrambe le occasioni, sono state distribuite brochure informative ed è stato spiegato ai partecipanti che in caso di necessita, l’iniziativa più opportuna da mettere in atto è rivolgersi al 112, il numero unico per le emergenze. All’operatore, gli anziani, potranno richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’iniziativa avviata nei quartieri Colle Prenestino e Borghesiana, sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri, continuerà nei prossimi giorni anche in altre zone della capitale.