Borghesiana, prelievi nel canale a Due Colli. Indaga la Procura

Sono stati prelevati campioni di acqua e terreno all’interno del canale situato in zona Due Colli, nel quartiere Borghesiana. All’operazione di mercoledì, condotta dalle forze dell’ordine, da Arpa e tecnici municipali, è seguito il monito del minisindaco delle Torri: “Vogliamo contrastare l’inquinamento e l’abusivismo. Invito i cittadini che ancora non lo abbiano fatto a mettersi in regola quanto prima” ha detto Nicola Franco.

Poco più di un anno fa, dalle pagine del nostro giornale, abbiamo raccontato il disagio di chi vive a ridosso del canale: un corso d’acqua, ricordiamo, che nasce da Frascati e giunge a Borghesiana, periferia Est di Roma, costruito intorno agli anni ’70 per raccogliere le acque reflue. Circa dieci anni fa, a causa dell’otturazione del canale, la zona di Due Leoni ha subito un allagamento. A questo particolare disagio se ne sono aggiunti: tra cui odori nauseabondi e la presenza di animali, per lo più topi. “Abbiamo chiesto di intervenire a nostre spese per la bonifica e la sistemazione del corso d’acqua – aveva spiegato a Roma Today Giovanni Cesarano, portavoce dei cittadini che nel corso degli anni ha presentato numerose denunce – Ma il Comune non ha dato il suo assenso”.

Nonostante questo nessuna resa e nella mattina di mercoledì l’intervento delle forze dell’ordine (carabinieri di Tor Bella Monaca, polizia Tutela Ambientale), di Arpa Lazio e dei tecnici municipali. “È aperta, presso la Procura, un’indagine contro ignoti per reati ambientali – ha spiegato ancora il presidente del Municipio VI - ma alcuni ignoti saremo presto in grado di individuarli. Grazie alla sinergia tra Acea Ato 2 e uffici tecnici, infatti, siamo ora in grado di fare un censimento degli allacci regolari, individuando in tal modo tutti gli sversamenti abusivi”. Ha concluso: “È un segnale netto e chiaro dell’indirizzo che stiamo dando a questo territorio”.