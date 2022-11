I consiglieri del Municipio omaggiano i caduti di guerra

Una corona di fiori è stata deposta in largo Monreale, nel quartiere Borghesiana, per ricordare i caduti in guerra. La deposizione, nella mattina di venerdì, è stata promossa dai consiglieri della Lega di viale Cambellotti. “Dopo la mozione approvata da tutte le forze politiche, abbiamo voluto ricordare - come consiglieri - i ragazzi dei nostri quartieri che diedero la vita per difendere la nostra nazione. Il nostro è un messaggio di pace soprattutto in un momento di guerra come questo” ha commentato a Roma Today, Emanuele Licopodio, capogruppo Lega al Municipio Roma VI delle Torri.

Nella mattina di giovedì, durante il consiglio municipale, maggioranza e opposizione, in maniera unanime, hanno approvato la mozione per celebrare la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Non solo, anche per ricordare “La vittoria della Grande Guerra e il sacrificio di coloro che si immolarono per la difesa della patria” come riporta il documento approvato in aula Giovanni Paolo II a Tor Bella Monaca. Una delegazione di consiglieri di centrodestra, venerdì mattina – in occasione del 4 novembre – ha deposto una corona di fiori sotto al monumento ai caduti di largo Monreale, nel quartiere Borghesiana, periferia est della città. A ricordare i giovani morti, una bandiera italiana e la poesia di Giuseppe Ungaretti “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”.

Intanto, nel centro città, è andata in scena lo storico appuntamento per celebrare la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate con il passaggio delle frecce tricolore. La festa arriva a 101 anni da quel 4 novembre in cui il feretro del milite ignoto giunse all'Altare della Patria e a 103 dall'istituzione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate.