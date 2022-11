Meno fondi al municipio VI: "Colpa di Gualtieri"

Non usano giri di parole l’Assessore al Bilancio, Romano Amato, e il Presidente del municipio VI delle Torri, Nicola Franco per attaccare il sindaco Gualtieri e il taglio previsto nelle casse del municipio VI.

In una nota congiunta infatti Amato e Franco parlano del taglio ai fondi del bilancio di circa 630mila che riguarderà il municipio delle Torri. Per via del taglio il municipio VI avrà molti meni fondi per la manutenzione del verde o delle strade, già insufficienti. Per cause di forza maggiore, il Municipio sta provvedendo a tagliare la spesa in proporzione ai tagli imposti dal Sindaco Gualtieri, toccando il tessuto sociale.

L'attacco verso il Primo Cittadino è duro: "È colpa del Sindaco Gualtieri, quindi, che alunni con disabilità potranno vedersi tagliata la giusta assistenza che uno Stato civile dovrebbe garantire come priorità. È colpa del Sindaco Gualtieri che non avremo manutenzione del verde, già di per sé carente. È colpa del Sindaco Gualtieri che avremo ancora meno soldi per le strade e per le scuole. Grazie Sindaco Gualtieri. Grazie per considerare romani anche i cittadini del Municipio delle Torri. Grazie per aver appena contribuito al disfacimento del tessuto sociale di questa parte di città. Grazie, Sindaco Gualtieri, perché in 15 minuti ha saputo fare peggio di tutti i suoi predecessori”.