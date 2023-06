Municipio VI, il centro polifunzionale intitolato ad Alfredino Rampi

Una tragedia che aveva scosso l’Italia. Il 10 giugno del 1981, a Selvotta, nella frazione di Vermicino in zona Frascati, Alfredo Rampi, per tutti poi Alfredino, cadeva in un pozzo artesiano profondo decine di metri. Disperati i tentativi di estrarre il bimbo da quella buca, fino alla notizia del 13 giugno: il cuore di Alfredino aveva smesso di battere. Il consiglio del VI Municipio delle Torri ha voluto rendere omaggio a Rampi e alla sua famiglia, intitolando al piccolo il centro polifunzionale di Villa Verde di via Gagliano del Capo che si trova non lontano dal luogo dove Alfredino ha perso la vita.

Mozione

La mozione è stata presentata dal capogruppo della Lega, Emanuele Licopodio, sottoscritta poi da tutti i colleghi consiglieri. Del resto, di fronte a certe iniziative, anche la politica riesce a trovare i suoi momenti di unità. La decisione di intitolare il centro Villa Verde, dove ha trovato casa la squadra locale della Protezione civile, è stata presa proprio per omaggiare e tenere vivo il ricordo di Alfredino Rampi a poco più di 42 anni dalla sua scomparsa.

Le reazioni

La Protezione civile del VI municipio si è detta onorata della scelta di intitolare il centro polivalente “dove attualmente è la nostra sede” ad Alfredino Rampi. “è una notizia – scrivono i volontari - che ci riempie di gioia, e ci onora, per noi quella triste vicenda ha molti significati, è siamo fieri di tenere vivo il ricordo di Alfredino”.

Pochi giorni prima dell’approvazione della mozione, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, insieme ad altri consiglieri aveva deposto dei fiori sul luogo della tragedia: “Alfredino vive oggi, nel ricordo di chi ha vissuto e mai dimenticato quella terribile tragedia – ha scritto Franco sui social - è il figlio, fratello di tutti noi, di tutti i cittadini delle Torri. Ringrazio il consigliere Emanuele Licopodio che da anni porta avanti con grande affetto il ricordo del piccolo Alfredino Rampi”.