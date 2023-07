Stadio della Roma, gli abitanti di Pietralata ricorrono al Tar. Il VI Municipio incalza: "Fatelo da noi"

Se a Pietralata sono contrari il VI municipio è pronto ad accogliere lo stadio della Roma. A dirlo è stato il presidente delle Torri, Nicola Franco, dopo il ricorso al Tar presentato da diversi comitati ed associazioni contro la delibera di pubblico interesse approvata dalla giunta capitolina lo scorso 9 maggio. Un nuovo capitolo di questa annosa querelle che vede, da una parte, il Campidoglio continuare a percorrere la strada dello stadio a Pietralata e, dall’altra, molti cittadini che non vogliono vedere deturpato il verde del quartiere. Nella diatriba, nella quale ci sono ovviamente anche i cittadini favorevoli al progetto, si è quindi inserito il minisindaco del sesto, “pronto” ad ospitare la casa dei giallorossi.

Il ricorso al Tar

Sono sette tra comitati di quartiere e associazioni ad aver presentato, lo scorso 6 luglio, ricorso al Tar impugnando, di fatto, la delibera di pubblico interesse per lo stadio a Pietralata. Una scelta che arriva dopo che, nelle ultime settimane, i cittadini avevano manifestato, in varie forme, la loro contrarietà al progetto, invitando anche il sindaco Gualtieri a fare un sopralluogo con i residenti nelle aree dove dovrebbe essere realizzata l’opera.

Secondo i comitati, sono “sparite la maggior parte delle prescrizioni riportate dagli uffici tecnici nella chiusura della conferenza dei servizi preliminare”. I ricorrenti contestano anche le modifiche norme tecniche di attuazione del piano regolatore di recente approvazione e sono pronti, insieme ad altri comitati di Milano e Parma, a promuovere “un giudizio di costituzionalità della legge stadi”. L’obiettivo, in sintesi, è quello di avere un parco pubblico, più verde, e non il nuovo stadio della Roma.

Lo stadio della Roma nell'area della "Centralità Romanin"

Il presidente del Vi Municipio Nicola Franco, in un lungo post sulla sua pagina facebook, ha spiegato come l’area della "Centralità Romanina" sarebbe ideale per la costruzione del nuovo stadio della Roma una soluzione “della quale se ne è sempre parlato – spiega a RomaToday il lo stesso Franco – avevo anche scritto una lettera al sindaco, tempo fa, per chiedergli di valutare questa ipotesi che, però, non viene mai presa in considerazione. È un’area dove è possibile farlo senza tutti i problemi che si verificherebbero a Pietralata”.

La "Centralità Romanina" è un progetto previsto nel piano regolatore approvato nel 2006/2007 ma che non è mai stato realizzato. Sono previste abitazioni, attività commerciali e interventi infrastrutturali. All’interno del progetto, c'è un'area di svariati ettari, dietro le vele di Calatrava e a cavallo tra i territori del V e VI municipio dove sono prevsiti servizi per lo sport. Parliamo di decine di ettari “urbanisticamente compatibili”. L’area è anche servita da un discreto sistema viario, compreso il vicino aeroporto di Ciampino e le stazioni delle metro A e C che, “grazie a questo progetto, potrebbero essere collegate con fondi privati a scomputo senza gravare sui cittadini, permettendo a questi territori di "avvicinarsi " sempre più al centro”.