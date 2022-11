Sicurezza stradale, Palozzi: "Gualtieri si svegli"

Adriano Palozzi consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Enti Locali di Italia al Centro cerca di scuotere il Campidoglio e il sindaco Gualtieri.

Infatti il consigliere attacca il sindaco della Capitale per il poco lavoro svolto per quanto riguarda la sicurezza stradale. Palozzi, interviene a sostegno di Nicola Franco presidente del municipio VI delle Torri che sta segnalando da diverso tempo la carenza di finanziamenti per la manutenzione stradale del suo territorio. "Quello di Gualtieri è un silenzio assordante" dichiara in una nota il consigliere Palozzi che attacca sostenendo che il governo di centrosinistra di Roma non ha a cuore le sorti della comunità del municipio.

L'auspicio di Palozzi, e non solo, è quello di un intervento da parte del sindaco per una tematica così delicata come la sicurezza stradale con uno stanziamento di fondi per ridare "sicurezza e dignità alle strade del municipio VI".