Danneggiata la panchina rossa del Policlinico di Tor Vergata

Degli ignoti hanno danneggiato la panchina rossa, simbolo della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, situata all’ingresso del Policlinico Tor Vergata.

Lo scempio alla panchina rossa del Policlino segue quello di fine 2023 quando fu danneggiata quella installata alla Sapienza. Dal Policlinico fanno sapere che dopo lo scempio subito, la panchina istallata nel 2022 sarà ripristinata nei prossimi giorni.

Il Direttore Generale del Policlinico intervenuto sulla vicenda ha dichiarato: “Preferiamo credere che sia la conseguenza di un gesto balordo di qualche vandalo che distrugge, noncurante, il patrimonio pubblico e che si è sfogato senza tenere a bada la rabbia, il dolore o la propria frustrazione o ignoranza. Rimane l'amarezza per l'accaduto e questo ci rafforza nel nostro intento di creare sinergie con tutti gli attori che nell'ambito della società si impegnano con azioni concrete nella lotta contro la violenza sulle donne per realizzare un vero cambiamento culturale che abbia come valore fondante il rispetto della persona".