VIDEO | Elezioni municipio IV, ballottaggio Umberti-Santoro: le posizioni dei candidati sulle opere pubbliche di Casal Bertone

Dal mercato di via Pollio all'abbandono del parco di via Ettore Fieramosca

Casal Bertone. Da dieci anni il quartiere aspetta le opere pubbliche, in primis il mercato di via Pollio. I lavori più volte annunciati sono fermi al palo. Nel frattempo si sta lavorando all'isola ambientale che però non piace ai cittadini, soprattutto perché ha eliminato decine di parcheggi senza crearne di nuovi. Che farà il municipio?

Massimiliano Umberti: “E’ uno dei quartieri più colpiti da questa inefficienza amministrativa dei 5 stelle. Il mercato di via Pollio era una promessa non mantenuta. Credo che nel giro di un anno possiamo risolvere il problema e aprire il mercato. Cercherò di creare delle zone antistanti l’isola pedonale per permettere ai cittadini di parcheggiare l’auto. I commercianti sono allibiti, inermi difronte a quello che sta avvenendo. L’inerzia di chi ci ha amministrato ha conseguenze anche in via Fieramosca”.

Roberto Santoro: “La società che ha costruito il mercato di via Pollio è la stessa che ha costruito gli uffici di via Rivisondoli. Non condivido che quando c’è da costruire si costruisce e si vendono le case. Finalmente c’è un commissario. E la prima cosa che farò sarà contattare il commissario per capire le tempistiche. Stesso discorso anche a via Fieramosca e via Casal Bianco (Settecamini ndr)".