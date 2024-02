Tiburtino III, i cittadini brindano allo sgombero dell'ex mercato occupato

Il Porsche Cayenne nello spiazzale è sparito. Sono comparsi, invece, i lucchetti alla porta di ingresso. Siamo al Tiburtino III, nel IV municipio ,dove sono stati definitivamente liberati i locali dell’ex “Artigianmercato”, tra largo del Badile e via Mozart. Un enorme edificio composto da decine di negozi mai aperti e che è stato occupato più volte da persone senza fissa dimora. Tra dicembre e gennaio la polizia locale ha effettuato due sgomberi, l’ultimo dei quali il 9 gennaio. Ora i residenti del quartiere, che ad ottobre avevano denunciato lo stato di abbandono della zona, hanno festeggiato il definitivo allontanamento delle persone che ci vivevano

Occupazione

Difficile quantificare quante persone vivessero lì. Ad ottobre 2023, gli abitanti di zona parlavano di una decina di soggetti ed avevano anche documentato lo stato dei luoghi con video e foto. In quegli ambienti vicini all’ex cinema Tristar si poteva trovare di tutto. Tonnellate di rifiuti di ogni tipo che emanavano una “puzza nauseabonda” dicevano i residenti di zona. Il frutto di anni e anni di continue occupazioni e di abbandono da parte delle istituzioni. Solo l’ultimo tassello di un quartiere che si sta pian piano svuotando. Il capogruppo della Lega in IV Municipio, Fabrizio Montanini, aveva così deciso di informare direttamente la polizia locale della situazione. I vigili, tra dicembre e gennaio, sono quindi intervenuti allontanando, in tutto, quattro persone. Contestualmente, l’Ater ha bonificato i luoghi ed apposto i lucchetti all’entrata dello stabile.

Brindisi

Dopo aver appreso la notizia, i residenti di zona si sono ritrovati per brindare la fine dell’occupazione insieme a Montanini e al capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. Nonostante la soddisfazione per il risultato ottenuto, chi abita al Tiburtino III è ben consapevole che i problemi non sono finiti. Se non si dovesse intervenire per dare uno scopo all’ex Artigianmercato, struttura che non ha mai aperto ufficialmente i battenti, lo sgombero durerà poche settimane.

“L’intervento della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino, intervenuta due volte dopo le nostre segnalazioni, ha portato allo sgombero dei senza fissa dimora – dicono Santori e Montanini in una nota congiunta - centinaia le lamentele e le proteste ricevute dai residenti esasperati per l’illegalità, la sporcizia, i fumi, gli odori e i pericoli cui erano esposti da tempo nell’indifferenza del Municipio IV e del Campidoglio. Lo spazio è stato bonificato, messo in sicurezza e chiuso. Chiediamo l’immediata riqualificazione di tutta la zona compresa tra via Mozart, via del Badile e via del Frantoio, altro luogo abbandonato al degrado con la presenza di decine di immigrati clandestini”.

Gli spazi abbandonati

Non ci sono solo l’ex Artigianmercato o l’ex Tristar ad essere stati abbandonati al loro destino. Sono tanti gli edifici del Tiburtino III senza più un padrone. C’è l’ex pista di ghiaccio dell’Ice Village, data alle fiamme in pieno giorno da chi l’aveva occupata . Per non parlare, infine, dell’ex centro di accoglienza un tempo gestito dalla Croce Rossa e che viene ciclicamente sgomberato.