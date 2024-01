Tiburtino III, crolla un pezzo di soffitto nelle palazzine Ater

Sembrava una domenica come le altre. Alle 12, invece, il botto amplificato dalle mura del palazzo. La gente si affaccia sulle scale e, neanche troppo sorpresa, trova pezzi di soffitto a terra. È quanto è successo il 28 gennaio all’interno dei palazzi popolari di Via Mozart 68, nel fabbricato 7A, scala D. Le immagini parlano chiaro: l’interno dello stabile sta cadendo a pezzi, soprattutto a causa delle infiltrazioni d’acqua. La tragedia, secondo chi abita lì, è stata solo rimandata.

Infiltrazioni

Chi vive negli appartamenti racconta, addirittura, di dover spesso e volentieri evitare delle pozzanghere che si formano nell’androne o lungo le scale. 14 famiglie che condividono, ogni giorno, queste difficoltà insieme a quelle che vivono nelle altre tre scale dei palazzoni. C’è chi racconta, inoltre, di situazioni disastrose per quanto riguarda l’ascensore, una sorta di rouolotte russa visto che si ferma di continuo

Crollo

E sono state, molto proabilmente, le infiltrazioni d’acqua che si stanno mangiando il palazzo ad aver causato il crollo di diversi pezzi di calcinacci lungo le scale. Per pura fatalità non c’era nessuno che stesse passando lì in quel momento. “Ho sentito il botto e mi sono affacciata – racconta un’inquilina – è stato veramente tremendo. Abbiamo scritto all’Ater più volte, c’è chi ha anche chiamato i vigili del fuoco perché gli pioveva in testa dalle plafoniere della corrente”. Dopo il crollo gli inquilini hanno scritto nuovamente ad Ater e anche al consigliere e capogruppo della Lega del IV Municipio, Fabrizio Montanini.

"Lo scorso mese c'è stato un proficuo incontro in via Cristoforo Colombo tra l'assessorato alle case popolari della Regione Lazio e una delegazione di cittadini di Tiburtino Terzo, in cui hanno elencato tutte le problematiche del quartiere – spiega Montanini e RomaToday - questa mattina ho contatto nuovamente i responsabili Ater per integrare la lista con questa nuova problematica. I tempi della politica sono purtroppo sempre troppo lunghi ma sono fiducioso in un intervento di riqualifica generale per Tiburtino Terzo. Intanto, la cosa più urgente è mettere subito in sicurezza la terrazza di via Mozart 68”.

Crolli continui

Pochi metri più avanti rispetto al civico 68, a fine agosto del 2023, c’era stato un nuovo crollo, questa volta però avvenuto all’esterno dei palazzi popolari, sempre su via Mozart 72. Una fioriera di cemento si era staccata dal quinto piano, finendo a terra e, anche in questo caso, senza colpire nessuno. Le macerie, passati sei mesi, sono ancora lì ma senza la recinzione che è stata rimossa dai passanti.