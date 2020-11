Settecamini: il quartiere diventa una discarica tra ingombranti e richieste inascoltate

Sedie, elettrodomestici e stendini per il bucato ma anche vetro, plastica, materiali edili di risulta e divani. Siamo a Settecamini, quartiere del IV Municipio dove nei pressi della rampa di accesso alla tangenziale A24 si sono formate, ormai da tempo, vere e proprie discariche a cielo aperto. “Insieme ai cittadini segnaliamo la presenza di rifiuti ma non è stato effettuato nessun intervento fino ad ora” ha commentato Marco Caruso, presidente di Associazione Parco Tibur.

Il degrado a Settecamini porta anche un altro nome, oltre quello delle discariche a cielo aperto: lo sfalcio mancato. Già perché “Da mesi chiediamo che venga tagliata l’erba su via del Tecnopolo ma non anche in questo caso le nostre istanze restano lettera morta” ha puntualizzato Caruso. E così l’abbandono delle istituzioni, a Settecamini, diventa concreto.

E intanto, dal comitato ‘Settecamini e dintorni’: “Abbiamo segnalato la presenza di discariche a chiunque, perfino all’Autostrada dei parchi ma ci hanno riferito che è competenza municipale – ha spiegato Michela Esposito del comitato sottolineando inoltre – Il municipio non è intervenuto per sanare l’area e la zona di notte è completamente al buio, questo rende ancora più facile lo scarico dei rifiuti. Cos’altro dobbiamo fare? Rimuoverli da soli?”.