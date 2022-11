L'amministrazione Umberti in scena agli Studios: il bilancio del primo anno

“È stato un anno molto positivo, abbiamo fatto tanto e soprattutto abbiamo gettato le basi per il futuro di questo municipio. Tutto merito della quadra, composta da persone competenti e qualificate. E siamo solo all’inizio”. Sono queste le parole di Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV, a margine della presentazione del bilancio del primo anno di mandato, festeggiato venerdì. Umberti e i suoi sono andati ‘in scena’ sul palco degli Studios della Tiburtina per raccontare le cose fatte e i progetti in cantiere. Un evento a cui hanno partecipato anche consiglieri comunali e regionali, assessori capitolini e deputati. Tra loro, Maurizio Veloccia – assessore capitolino all’urbanistica, Ornella Segnalini lavori pubblici, Claudia Pratelli Scuola. E ancora Eleonora Mattia – Regione Lazio – e il deputato Pd Andrea Casu.

Se il sindaco Roberto Gualtieri ha scelto Sala Sinopoli dell’Auditorium per celebrare il bilancio del primo anno di governo, il minisindaco Massimiliano Umberti sbarca agli Studios di via Tiburtina. Ad attendere lui, la sua giunta e i consiglieri di maggioranza, una sala gremita di spettatori che per due ore circa ha ascoltato la sintesi degli ultimi dodici mesi di governo: dai lavori pubblici al sociale, passando per le questioni legate all’ambiente, alla scuola e alla cultura, con un riferimento alle risorse finanziarie del Municipio. Tra i punti di forza, la ripresa dei cantieri su via Tiburtina, l’attivazione del piano freddo e del piano sociale, la firma del contratto per il fiume Aniene, il diserbo sul territorio, l’abbattimento dei chioschi di Casal Bertone e la delocalizzazione dei camper da Casal Bruciato, l’intervento in emergenza durante l’allagamento di via dei Cluniancensi. E mentre la giunta Umberti guarda ai grandi eventi e alle grandi opere come opportunità per il territorio (si pensi a Ryder Cap, Stadio della As Roma e Technopole) annuncia i prossimi passi. Nell’elenco figurano la firma per l’accordo di programma di Casal Bertone-Ponte Mammolo, fermo da 17 anni, l’acquisizione della casa di Pasolini a Rebibbia, l’apertura di uno spazio per il ‘dopo di noi’ in un bene confiscato alla criminalità. E ancora Villa Farinacci che cambia nome e diventa ‘La casa del Municipio’. Tra gli annunci anche la scelta di Paolo de Paolis che mercoledì lascerà il posto di presidente del consiglio di via Tiburtina ad altri, rimanendo tra i banchi della maggioranza.

“È stato un anno entusiasmante e duro perché siamo ripartiti dalle macerie lasciate dalla precedente amministrazione a guida M5s. Siamo ripartiti con oltre 18 milioni di opere pubbliche realizzate, abbiamo in previsione 27 lotti con interventi di manutenzione. Abbiamo restituito il patrimonio comunale alla sua originale destinazione, come il centro culturale Gabriella Ferri e abbiamo avviato i lavori al centro culturale di Settecamini. Siamo in grado di calare sul Municipio una programmazione dettagliata che lo renderà protagonista della vita cittadina” ha commentato ai nostri taccuini Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici e all’Urbanistica del Municipio IV. “Abbiamo restituito ai cittadini il lavoro fatto in questo anno. Un anno faticoso che abbiamo affrontato con entusiasmo. Il prossimo anno sarà ancora più intenso e faremo ancora di più per sviluppare tutto il potenziale di questo territorio e portare al Municipio IV il ‘rinascimento tiburtino’” ha detto Annarita Leobruni, assessora alla Scuola.