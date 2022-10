Le strade del Tiburtino si rifanno il look con due milioni e mezzo di euro

Restyling in vista per le strade del Tiburtino: in arrivo interventi di manutenzione straordinaria da Settecamini a Colli Aniene. Ad annunciare l’avvio della gara è stata l’assessore ai lavori pubblici del Municipio Roma IV. “La gara rientra nelle opere del Piano investimenti del 2022. Continuiamo a tenere fede alle promesse fatte ai cittadini” ha precisato il delegato della giunta Umberti dopo la pubblicazione della procedura. Ammonta a un totale di due milioni e mezzo di euro l’importo da investire per il rifacimento di tre strade che ricadono sul territorio della Tiburtina.

Dureranno sei mesi lavori in via di Salone, la strada che collega il IV e il VI Municipio. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria verranno spesi circa 829.188,00 di euro. “La strada è stata abbandonata per anni in condizioni pessime” ha aggiunto Bacchetti a Roma Today. Dai residenti del quartiere Settecamini – dove ricade parte della strada – anche la richiesta, negli anni, di realizzare attraversamenti pedonali visibili che scongiurino il pericolo per i pedoni. In gara anche il rifacimento di altre due strade, entrambe del quartiere Colli Aniene: si tratta di viale Ettore Franceschini per un importo di 877.920,00 euro e viale Ferdinando Santi per un importo di 757.206,00 euro.

Oltre due milioni e mezzo di euro che si vanno a sommare a cifre già anticipate dalle pagine del nostro giornale: 855.972,00 euro per il ripristino della pavimentazione in via M. Tondi, via L. Pasini, via Castel Paterno (quadrante Pietralata): oltre un milione di euro, esattamente 1.236.900,00 euro, per il ripristino della pavimentazione in via Pietralata. E ancora in via Bergamini, nel quartiere Casal Bruciato, e piazza E. Persico (quadrante Casal Bruciato - Verderocca) verranno aperti cantieri per un importo pari 877.920,00 euro. Non solo: lavori per il ripristino della pavimentazione in via I. Giordani e via F. Verdinois (in zona Verderocca) per un importo di 687.704,00 euro.