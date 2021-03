Tiburtino: odori acri da mattina a sera. I cittadini chiedono indagini e soluzioni

Odori acri e fumi stanno mettendo in ginocchio i residenti di Settecamini e Casal Monastero. Da entrambi i territori del tiburtino, sono state inviate segnalazioni alle istituzioni, all’Arpa e all’Asl ma anche agli agenti della polizia locale di Roma Capitale e all’arma dei carabinieri. I cittadini, insieme, chiedono di risalire alle cause del disagio ma anche tutele per la salute di tutti.

Da settimane ormai, gli abitanti di Casal Monastero denunciano la presenza di ‘forti odori di bruciato durante le ore pomeridiane e serali – si legge nella richiesta di intervento inviata dal comitato agli organi preposti – odori che risultano estremamente fastidiosi e probabilmente dannosi per la salute dell’uomo’. La loro è una richiesta di indagini, affinché si possa risalire alle cause che scatenano l’olezzo.

Stessa richiesta anche da Settecamini, altro quartiere del quarto municipio nella periferia est della capitale che dista da Casal Monastero pochi chilometri e si trova a ridosso della via Tiburtina. I cattivi odori, a Settecamini, si disperdono nell’aria già dalle prime ore della mattina per tornare con forza durante la notte. Oltre all’indagine per comprenderne le cause, dal comitato di quartiere Settecamini anche la richiesta di avviare un monitoraggio dell’aria, con l’installazione di una cabina mobile di rilevazione ambientale.