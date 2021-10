Nero Opaco disegna ‘Futuro’ sulle pareti del Tecnopolo

L’universo al centro a rappresentare la globalizzazione, ai lati lo sviluppo e lo studio molecolare. È questo, in parte, il senso del murale comparso sulla parete di metallo del Tecnopolo al Tiburtino, nel Municipio IV: l’opera, disegnata anche per abbellire l’area, è stata realizzata da Nero Opaco, street artist di ‘Arte e città a colori’.

Dopo la realizzazione del ‘Miglio d’Arte’ a Torraccia, periferia IV Municipio, nuove opere spuntano al Tiburtino firmate dagli artisti dell’associazione di Franco Galvano. Nei giorni scorsi è stato ultimato uno degli ultimi lavori in città, quello di Nero Opaco, intitolato ‘Futuro’ su alcune pareti del Tecnopolo di via Tiburtina. Il lavoro, commissionato dalla società a cui fanno capo i due grandi Poli Tecnologici di Roma, Tiburtino e Castel Romano, è un inno alle nuove tecnologie, prerogativa delle aziende impegnate in quest’area.

“L’opera ha come obiettivo quello di unire il mondo dell’impresa tecnologica e innovativa con il sociale, il murales è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Arte e Città a Colori e porta la firma dell’artista Nero Opaco” hanno spiegato dal Tecnopolo. “Un murales che mette al centro l’innovazione come chiave per aprire nuove opportunità di crescita, di sviluppo e di promozione delle realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico ma che allo stesso tempo, racchiude i concetti fondamentali del Tecnopolo, ovvero un luogo aperto dove poter sviluppare nuove idee” hanno aggiunto.

A mostrare entusiasmo per la nuova opera è sicuramente Franco Galvano che a Roma Today ha commentato: “L’idea del progetto al Tecnopolo è nata circa due anni fa e finalmente l’opera è stata realizzata – ha spiegato – In questo lasso di tempo ci siamo confrontati con il Tecnopolo e con Nero Opaco che a Roma ha firmato molte altre opere”.