Il Tecnopolo Tiburtino è nel degrado totale

Erba alta con gli arbusti che hanno sovrastato guard-rail, spazzatura, soprattutto rifiuti ingombranti lasciati lungo le strade. Sono queste le condizioni in cui versa la zona del Tecnopolo, area industriale a ridosso della via Tiburtina, sede di numerose aziende di respiro locale e nazionale, ai confini del IV Municipio. A lamentare l’abbandono al degrado sono gli abitanti: “Una situazione indecorosa” hanno commentato, chiedendo interventi immediati, affinché il polo torni ad essere attrattivo per gli investitori.

Il Tecnopolo Tiburtino è uno dei più grandi hub tecnologici d’Italia, al suo interno sono presenti circa 300 aziende che vedono impegnati migliaia di professionisti. Le strade che lo costeggiano però – da anni ormai – sono abbandonate al degrado. “Ecco la sorpresa che trovano gli investitori intenzionati ad aprire un’azienda al Tiburtino” ha commentato Francesco Longini, attivista politico e abitante di zona. E ancora: “Da anni circa dieci anni denunciamo le condizioni di abbandono di questo posto. È ora che chi di dovere intervenga”.

Abbiamo raggiunto Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio dove ha sede il Tecnopolo Tiburtino. “L’area sarà interessata da lavori di pulizia nell’ambito degli interventi che stiamo portando avanti lungo tutta la via Tiburtina. Restituire decoro ai quartieri è tra le priorità di questa amministrazione fin dal nostro insediamento” ha spiegato.