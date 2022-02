Miracolo al Tecnopolo: l’area è stata finalmente bonificata

Quindici uomini al lavoro, una cassa ragno e tre mezzi vasca, due spazzatrici, una innaffiatrice, un mezzo d?opera speciale e due pannelli di segnalazione mobili. Sono questi gli strumenti utilizzati per bonificare l?intera area del Tecnopolo Tiburtino, al IV Municipio. ?Mai nessuno era intervenuto qui, continuiamo a non dare tregua al degrado? ha commentato il minisindaco Massimiliano Umberti, a margine delle operazioni di pulizia straordinaria.

?Il Tecnopolo è nel degrado totale, una situazione indecorosa e nessuno interviene?. Con queste parole gli abitanti delle zone adiancenti l?area avevano denunciato l?abbandono della zona, anche dalle pagine del nostro giornale. Nella giornata di venerdì, sono stati ultimati gli interventi di bonifica che hanno previsto l?impegno di una cospicua forza lavoro. L?operazione, svolta da Ama in coordinamento con Roma Capitale, rientra nel piano di riqualificazione di un quadrante spesso oggetto di scarichi abusivi di materiali e si è concentrata sui quasi 7mila metri del tratto compreso tra via Tiburtina e lo svincolo dell?A24.

In sopralluogo l?assessora all?Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e il Direttore Generale di AMA Maurizio Pucci, e l?assessora all?ambiente municipale Federica Desideri. L?operazione rientra nelle attività previste all?interno del Piano straordinario di pulizia, varato a novembre 2021 in stretto raccordo tra AMA e Amministrazione Capitolina. Parte integrante di questo piano sono le attività di monitoraggio e contrasto al fenomeno dello sversamento illegale di rifiuti (soprattutto ingombranti) su suolo pubblico che hanno permesso fino ad ora di rimuovere 61 micro discariche abusive in varie aree della città.