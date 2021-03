Settecamini: strisce bianche per attraversare la strada ma l'accesso è sui parapedonali

In via di Casal Bianco disagi per mamme con passeggini e carrozzine per disabili

Le strisce pedonali, disegnate in via di Casal Bianco a Settecamini, consentono l'attraversamento ai pedoni ma non direttamente sul marciapiede della strada. Inoltre, l'accesso alla discesa e alla salita del marciapiede è posizionato poco distante. "La politica dei post Facebook non è la stessa della realtà" ha commentato Michela Esposito, presidente del comitato 'Settecamini e dintorni'.

Via di Casalbianco è tra le strade principali del quartiere Settecamini, nel quarto municipio a ridosso della più nota via Tiburtina. In questo tratto di strada, le strisce pedonali disegnate per consentire l'attraversamento però danno accesso a parapedonali posizionati sul marciapiedi. Per attraversare correttamente la strada, il pedone dovrebbe, infatti percorrere le strisce ma una volta giunto dalla parte opposta, camminare in strada per raggiungere l'accesso al marciapiedi, dove tra l'altro è posizionata la 'discesa' anche per carrozzine e disabili. "Queste strisce sono pericolosissime, è un dramma passarci con il passeggino per salire quel gradino con la fretta che non arrivi una macchina in corsa e mi investa" ha spiegato una mamma.

"Il nostro è un dei quartieri più abbandonati del versante - ha commentato ancora Esposito - Fatichiamo tanto per avere delle condizioni minime e poi ci ritroviamo questi scempi. Le mamme con i passeggini, i bambini e gli invalidi in questo modo non possono attraversare in sicurezza". Ha aggiunto: "Non solo, la manutenzione lungo questo tratto di marciapiede è sconosciuta".