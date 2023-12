Settecamini, i residenti organizzano un sit in per dire "no" al nuovo Serd

Non andranno a protestare sotto la sede della Regione Lazio, come aveva suggerito il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. Si ritroveranno, invece, a via Cerchiara a metà gennaio per ribadire la propria contrarietà all’apertura di un centro SerD al posto dell’attuale centro vaccinale. Sono attese molte persone di Settecamini che, in un recente incontro pubblico, avevano espresso la loro rabbia nei confronti dell’amministrazione municipale che, a sua volta, aveva sottolineato come fossero stati altri a prendere alcune decisioni. Visto che il centro aprirà a marzo 2024, i residenti di zona hanno deciso di organizzare un sit in di protesta contro il nuovo servizio.

Di questo nuovo centro per la cura delle dipendenze se ne parla da metà settembre 2023. Attualmente, il IV municipio non ha un servizio dedicato alle dipendenze patologiche ma si è sempre appoggiato su quello di via Teodorico, nel II municipio. Qui si realizzerà una casa della comunità e, per questo, il Serd si è dovuto trasferire.

Nessuna sede disponibile

Anche nel corso dell’incontro pubblico avuto con i residenti di Settecamini il Municipio ha ribadito come, in questo caso, avesse poca voce in capitolo. La Asl Rm2 ha avuto un’urgenza pressante per trasferire il Serd. Era stato messo a disposizione un ex asilo nido a Casal dè Pazzi, tanto per fare un esempio. Il problema era che il centro vaccinale di via Cerchiara era troppo decentrato mentre è preferibile avere un Serd abbastanza fuori dai quartieri. Inoltre, aspetto non trascurabile, i locali di via Cerchiara sono di proprietà del Comune di Roma.

Centro senza servizi

Più di una volta il comitato di quartiere, così come i cittadini nell’incontro pubblico che si è tenuto con Massimiliano Umberti, hanno voluto ribadire un concetto. Non si è contrari al centro perché verrebbe frequentato da “tossici” o persone con problemi. Il problema numero uno è che viene tolto un servizio, il centro vaccinale, molto utilizzato. Il secondo, è che si aprirebbe un Serd in una zona mal servita da mezzi pubblici e, in generale, da tutti i servizi. Un quartiere, quindi, che non sarebbe in grado di dare il giusto sostegno ai futuri utenti.

Andate da Rocca

Umberti aveva invitato i residenti di Settecamini a protestare con il governatore del Lazio Francesco Rocca. Invece, sembra proprio che i cittadini manifesteranno contro le istituzioni colpevoli, secondo loro, di non aver concertato questa scelta con chi vive, ogni giorno, il quartiere.