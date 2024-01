Settecamini, dopo cinque mesi torna la luce nella piazza del quartiere

Mesi di attesa e scene fantozziane prima di riuscire a reinstallare un palo della luce. Nel frattempo, i vandali di zona hanno avuto vita facile, ma questa è un’altra storia. È stata riattivata l’illuminazione a piazza Santa Maria dell’Olivo a Settecamini. Lì, circa 5 mesi fa, il palo della luce che sorge al centro dell'area era stato rimosso da Areti perché pericolante. La piazza, però, è rimasta al buio fino a pochi giorni fa.

Scene fantozziane

Quello che sembrava un semplice intervento di manutenzione si è trasformato in un vero e proprio ginepraio. I residenti di zona, infatti, dopo alcune settimane dalla rimozione del palo, avevano cominciato a chiedere ad Areti e al IV Municipio un intervento per riattivare l’illuminazione. Dopo numerose richieste e solleciti qualcosa si è mosso.

Una mattina, infatti, a novembre 2023 i tecnici Areti erano venuti in piazza a Settecamini per riparare il guasto. Peccato che non sapessero, di preciso, quale fosse l’intervento da fare. “Peccato che, quando sono arrivati – ha raccontato a RomaToday Caterina Crimeni, presidente del Comitato di quartiere Settecamini - non hanno trovato il palo e quindi sono tornati indietro”. In sintesi, gli operai pensavano di dover sostituire solo i fari e non anche il palo che li sosteneva.

Pali ripristinati

Venerdì 26 gennaio il “miracolo”: la luce è tornata a piazza Santa Maria dell’Olivo. È stato riposizionato il palo e sostituiti i fari. Una buona notizia per i residenti che, negli ultimi mesi, oltre che col buio hanno dovuto convivere con diversi atti vandalici avvenuti in piazza. A Natale, ad esempio, ignoti avevano distrutto il presepe posto proprio al centro dell’area. Un’azione, secondo molti, resa possibile proprio grazie alla mancanza di illuminazione su tutta la piazza.