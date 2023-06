Ryder Cup, riapre oggi una parte di via Marco Simone

Doveva rimanere chiuso fino al 5 giugno. Il maltempo e i ladri hanno però dilatato i tempi e solo oggi, lunedì 12 maggio, via di Marco Simone verrà riaperta, almeno in parte. La strada che porta al Golf Club Marco Simone, che ospiterà la Ryder Cup 2023 a partire dal 25 settembre, sta per essere raddoppiata. Una parte della nuova carreggiata è pronta e verrà quindi riaperta al traffico a partire dalle ore 18 di oggi mentre, nelle prossime settimane, ci si concentrerà sull’altra. Una piccola vittoria per i residenti della zona che hanno vissuto, a livello di viabilità, giorni di passione.

Chiusura

Per permettere i lavori di raddoppio di via Marco Simone edi messa in sicurezza dell’area soggetta ad allagamenti nei pressi di via Palombarese, era stata pensata una viabilità alternativa che si snoda all’interno dei quartieri Marco Simone e Setteville Nord. Una strada certamente più lunga e che avrebbe dovuta essere interdetta ai mezzi pesanti. Condizionale d’obbligo visto che, già dal primo giorno di lavori, i cittadini della zona avevano fotografato alcuni camion transitare lungo quelle strade.

Riapertura

Ad annunciare la riapertura di via Marco Simone è stato il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, sottolineando come sia stata terminata l’asfaltatura del nuovo ponte e della strada, sul lato che “guarda” verso Roma. “Procede in maniera spedita anche il tratto successivo, con l’installazione dei cigli – ha detto Umberti in una nota - tutto sarà pronto per l’evento e soprattutto verrà riconsegnata al municipio un’opera funzionale e strategica per il traffico veicolare tra Roma e il comune di Guidonia. Entro questo mese terminerà anche la rotatoria di Via Marco Simone con la Tiburtina, piogge e furti permettendo”.

Ritardi

Non solo i problemi burocratici, ad allungare la durata dei lavori ci hanno pensato i ladri e le forti piogge degli ultimi giorni. Il 5 giugno, infatti, qualcuno ha pensato bene di rubare quasi un chilometro e mezzo di cavi di rame e 40 chiusini in ghisa, lasciando di fatto al buio via di Marco Simone e la relativa rotatoria. Un problema non da poco e che ha, per forza di cose, chiesto ulteriori sforzi per rispettare i tempi di consegna.