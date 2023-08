Settecamini, il rientro dalle vacanze nel quartiere "fantasma"

Sembra un quartiere fantasma al quale manca la classica balla di fieno che si vede rotolare lungo le strade sterrate nei film del vecchio west. Al rientro dalle vacanze molti abitanti di Settecamini, nel IV municipio, si sono chiesti cosa fosse accaduto. Oltre a ritrovare la spazzatura non raccolta e accatastata a ridosso dei contenitori per la differenziata, i residenti della zona hanno anche avuto la sorpresa di avere marciapiedi e strade invasi dalle erbacce, piccole discariche abusive e un senso generale di abbandono che non lascia ben sperare per il futuro.

Quartiere abbandonato

C’è chi abita da sembra a Settecamini che non ha dubbi: una situazione del genere non si era mai verificata. Anche lungo strade importanti e solitamente molto frequentate l’erba alta ha invaso le carreggiate ed i marciapiedi. In un quartiere nel quale la raccolta differenziata funziona male e dove imperversano gli svuota cantine, anche per chi è rimasto in zona ad agosto e settembre è stato uno shock vedere il quartiere in queste condizioni. Da viale Stefano d'Arrigo a via Bertolucci passando per via Forno Casale le cartoline sono sempre le stesse: vegetazione fuori controllo, marciapiedi e strade in pessime condizioni.

Il problema non riguarda tanto l’agibilità dei camminamenti per i pedoni o le strade, anche quella messa a rischio. Quello che colpisce è il generale stato di abbandono, tanto che alcuni cittadini vorrebbero organizzare un sit in di protesta per chiedere, al Municipio al Comune di Roma, una maggiore attenzione verso questo quadrante della città.

Marciapiedi off limits

“Il quartiere continua ad essere in uno stato di abbandono e degrado – afferma a RomaToday Caterina Crimeni, presidente del Comitato di quartiere Settecamini – non viene più effettuato lo sfalcio e il diserbo della vegetazione. A volte interviene il Comune di Roma, sulle aree di sua competenza, ma con una frequenza non idonea. I marciapiedi sono pieni di buche, per chi ha un passeggino o una carrozzella diventano impossibili da percorrere. Le strade, fatte di recente, sono rovinate. I lavori su via di Salone, anche questi svolti nelle ultime settimane, non si sono occupati delle maggiori criticità della via”.

I problemi riguardano anche gli edifici pubblici, così come “l’area degli ex giostrai sgomberata nel 2019. I lavori all’ex centro culturale, partiti nel 2022, sono fermi – continua Crimeni - abbiamo chiesto conto di questa situazione tramite richieste di accesso agli atti ma senza avere risposta e, per questo, stiamo valutando i presupposti per agire legalmente”.

Di recente, inoltre, l’ex caserma dei carabinieri è stata oggetto di un tentativo di occupazione da parte di quattro donne rom, “tentativo sventato grazie a carabinieri e polizia locale. Un gesto che testimonia, ancora una volta, lo stato di abbandono di un quartiere che merita di essere rivalutato”.