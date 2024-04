La Casa del Fascio di Settecamini al contest internazionale di Reinveting Cities

Progettisti, esperti, architetti potranno sbizzarrirsi. Tenendo conto di alcuni capisaldi come la sostenibilità ambientale e l’inclusività, è già possibile presentare le prima proposte progettuali per “ridefinire” l'ex Casa del Fascio di Settecamini, su via di Casal Bianco 35. Un edificio che, nel 2021, è stato dichiarato di interesse storico artistico particolarmente importante ma che, ad oggi, è in pratica abbandonato al degrado. Grazie al concorso internazionale di architettura e design urbano Reinventing Cities, un progetto di C40, la rete mondiale di circa cento sindaci uniti nel contrasto alla crisi climatica che propongono modelli innovativi di progettazione urbana, l’immobile potrebbe presto tornare a disposizione della comunità e con scopi nettamente diversi rispetto al passato.

A presentare il progetto presso la sala Piacentini della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio, in via Barberini 38, c’erano Enrica De Paulis, dirigente dell’ufficio progetti speciali di Roma, Dario Di Girolamo, direttore dell’Agenzia del Demanio di Roma capitale, Costanza de Stefani, di C40, Fabrizio Tucci, direttore dipartimento pianificazione, designs, tecnologia dell’architettura dell’Università La Sapienza, e il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. Scopo dell’incontro era quello di attrarre progettisti e tema multidisciplinari che parteciperanno al concorso internazionale teso, appunto, a rigenerare l’immobile di proprietà proprio dell’Agenzia del Demanio.

Investimento strategico

Durante la presentazione Dario Di Girolamo, direttore dell’Agenzia del Demanio di Roma Capitale, si è rivolto direttamente agli “investitori privati e alle associazioni di settore per questo investimento strategico. Vogliamo che siano loro a partecipare al bando per presentare progetti, programmi e servizi dal valore aggiunto per tutti noi cittadini”. Il progetto di rigenerazione, infatti, dovrà tenere conto di alcuni capisaldi. Su tutti la sostenibilità ambientale e l’inclusione, quindi ripensare lo spazio in termini di emissioni zero (o quasi) dandogli una nuova vocazione che sia però sempre legata alla storia del luogo.

Prima volta

È la prima volta che un edificio del demanio partecipa al programma Reinventing Cities promosso da C40. “La rigenerazione rappresenta un anello congiunzione tra il programma di di sostenibilità di Reinventing Cities e il programma di rigenerazione urbana per la città dei 15 minuti” ha spiegato la dirigente De Paulis. Roma, insieme a Milano, è una tra le circa 100 città più importanti al mondo ad essere entrata nel circuito di C40, realtà che sta lavorando con Roma Capitale anche per la realizzazione della “città dei 15 minuti”.

Il contest

Il contest si svolgerà su base internazionale. Potranno partecipare team multidisciplinari, composti da almeno un architetto e un esperto ambientale, e dovranno avere una capacità finanziaria, caratteristica però non richiesta durante la fase di manifestazione di interesse. Sarà poi possibile anche coinvolgere imprese locali e internazionali. Una volta individuato il progetto vincitore si passerà alla “fase 2”, quando verrà stipulato l’accordo con l’Agenzia del Demanio per realizzare, di fatto, il progetto. Solo allora l’ex Casa del popolo, realizzata nel 1931 ma passata allo Stato nel 1944, potrà finalmente cambiare volto. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per l’11 luglio 2024.

La nuova vita di Settecamini

È indubbio che Settecamini sia, attualmente, uno dei quartieri di maggior fermento del territorio del IV municipio. Ci sono aziende di rilevanza mondiale come Leonardo, Thales Alenia, Bombardier. Tra poco sarà inaugurato il nuovo centro Aruba Data Center e l'Agenzia Spaziale di Thales Alenia. Inoltre ci sono gli Studi di Mediaset, l'Univesità UniCamillus, le aziende di Tecnocittà, l'Unione Industriale. Al quartiere manca proprio uno spazio di socialità, un punto di riferimento che diventi anche il simbolo stesso di Settecamini. L'ex Casa del Fascio, opportunatamente rigenerata, potrebbe colmare questa lacuna.