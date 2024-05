Settecamini si rifà il look con la Città dei 15 minuti

Ad oggi l’area è un “grande spazio di risulta”, per di più “incolto e in stato di abbandono”. Cambierà però presto volto il parco Tozzi, a Settecamini, dedicato all'ex presidente del comitato di quartiere, Simone Tozzi. L’area verde, infatti, è stata inserita tra i progetti della “Città dei 15 minuti”, ovvero quelli concertati direttamente con i municipi. Settecamini non beneficerà solo di un’area verde completamente rinnovata. La giunta di Roma Capitale ha infatti approvato anche il progetto di “riconnessione viaria tra via Bertolucci e via Quintiliolo”.

Parco Tozzi

Il parco Tozzi, almeno per come viene inquadrato nel progetto, è molto particolare. Si sviluppa lungo viale Stefano D’Arrigo ma in maniera non uniforme. Ci sono, infatti, grandi aree verdi, divise da parcheggi, ed un’area giochi, circondata dall’asfalto. Una situazione che, si legge nel progetto di fattibilità tecnico economica, “compromette la possibilità di una fruizione unitaria per i pedoni”. Il progetto prevede la riconnessione della viabilità e dei percorsi pedonali tramite, ovviamente, l’unificazione delle aree verdi presenti. L’obiettivo è quello di creare un unico grande parco lineare, spostando le aree parcheggio e realizzando percorsi ciclopedonali.

Il parco giochi, quindi, verrà ampliato e riconfigurato con l’installazione di nuovi arredi e giochi per bambini. Nel parcheggio, dove sorge anche la fermata dell’autobus, verranno piantati nuovi alberi. I parcheggi saranno interessati da una completa ripavimentazione per fare posto anche alla mobilità dolce. Tutti questi interventi hanno un costo stimato di 1 milioni e mezzo di euro.

Via Bertolucci e via Quintiliolo

C’è anche un secondo lotto di lavori che prevede la realizzazione del prolungamento di viale Attilio Bertolucci verso via Quintiliolo. Un'opera, questa, che consentirà di chiudere un anello urbano del quartiere, alleggerendo il traffico su via di Casal Bianco. Inoltre, questo intervento favorirà anche un collegamento ciclopedonale diretto da vila d’Arrigo a via Rubellia. Questo lavoro, a differenza dell’altro, è inserito tra le opere da convenzionare e da far realizzare a scomputo da parte dei soggeti atturatori del piano di zona "B41.Sexies Settecamini Casal Bianco”. Quindi, almeno per il monento, l’intervento da 1 milione e 388 mila euro, seppur il progetto sia stato approvato, non trova coperatura nel bilancio comunale.