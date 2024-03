Settecamini, l'area ludica di via Monte Manno si rifà il look: dopo un anno torneranno i giochi per i bambini

Un intervento atteso da molto tempo dagli abitanti del quartiere che, nel giro di tre mesi, potranno avere a disposizione un’area ludica degna di questo nome. È stato cantierizzato il parco di via Monte Manno a Settecamini, passato in gestione a marzo dello scorso anno dal Comune di Roma al IV Municipio. Lì, da ormai più di un anno, non ci sono più giochi per bambini.

Parco di via Monte Manno

Nel cuore di questo grande spazio verde era rimasta un’area dove, un tempo, c’erano scivoli ed altalene per i più piccoli. Il IV Municipio ha stanziato 35 mila euro per tutta una serie di lavori che, secondo i programmi, dureranno 120 giorni.

Verranno installati un’altalena, giochi a molla e nuove attrazioni per i bimbi e le bimbe del quartiere. Verranno ripristinati la pavimentazione anti trauma, la recinzione e i cancelli perimetrali. “Stiamo studiando la possibilità di creare un ulteriore luogo di svago per i cittadini. Questa estate i bambini potranno tornare a giocare in mezzo al verde” ha detto, in una nota, il presidente Massimiliano Umberti.

“Si continua nel percorso di riqualificazione di questo quadrante – dice l’assessora all’ambiente, Federica Desideri - l'intervento riguarderà la messa in sicurezza delle alberature di confine dell' area ludica, il riposizionamento di una recinzione che stavolta comprenderà l'intera area verde fino al confine con l'asilo, sfalcio e la sistemazione dei camminamenti”. Un restyling generale che riconsegnerà a Settecamini un’area che sembrava ormai abbandonata.