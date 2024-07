Settecamini, i nonni e le nonne avranno una nuova casa. Via ai lavori del centro anziani

Una nuova casa, più sicura ed accogliente. Sono iniziati i lavori al centro anziani di Settecamini, su via Canterano. Lavori attesi da tempo al termine dei quali i nonni e le nonne del quartiere avranno la possibilità di incontrarsi in uno spazio più funzionale.

Lavori al centro anziani di Settecamini

Gli interventi previsti non andranno a stravolgere gli ambienti ma serviranno, soprattutto, per rinnovare lo stabile. I lavori prevedono la sostituzione del manto di copertura della copertura a terrazza e di quella a “falda”. Verrà realizzato ex-novo l’impianto termico con un nuovo sistema di climatizzazione. Inoltre, verrà installato un nuovo impianto elettrico

Quanto costano i lavori

Il costo totale dei lavori ammonta ad un milione di euro che verrà utilizzato anche per il completo rifacimento del centro anziani di Ponte Mammolo, su via Luigi Sperani. In questo caso è prevista la completa demolizione dello stabile ed il suo rifacimento. Non c’è ancora, però, una data di inizio dei lavori.