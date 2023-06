Settecamini, nel quartiere che lotta per una tari più equa la raccolta continua a mancare

Probabilmente, quando era stata avviata la raccolta differenziata porta a porta, gli abitanti del quartiere erano contenti. Sarebbero finalmente spariti i cassonetti stradali con gli immancabili cumuli di spazzatura. Nessuno poteva immaginare che, dopo anni, l’immondizia non solo sarebbe rimasta sulle strade ma, alla fine, si sarebbe trasferita direttamente nei condomini. A Settecamini, nel IV municipio, ci sono vie dove i mezzi dell’Ama dedicata alla differenziata non si vedono da giorni. i cittadini sono allo stremo delle forze, costretti a convivere con cattivi odori, blatte e topi.

Sporcizia ovunque

Le segnalazioni che arrivano da tutto il quartiere scattano una fotografia impietosa della zona. In via Carlo Cassola, denuncia un abitante, l’Ama non passa da due settimane, con l’umido e l’indifferenziata lasciati a marcire sotto il sole e a ridosso delle abitazioni. Stessa storia anche su via di Salone e su viale Stefano d’Arrigo dove, a ridosso di alcuni condomini, i sacchetti della spazzatura hanno ormai ricoperto i piccoli contenitori della differenziata. Sua via di Salone, assicurano altri abitanti, l’indifferenziata non viene ritirata da due settimane. Anche su via Tiburtina si registrano notevoli ritardi nella raccolta.

Tari

Da qualche tempo a Settecamini, soprattutto grazie all’omonimo comitato di quartiere presieduto dall’avvocato Caterina Comeni, i cittadini si stanno battendo per una riduzione della Tari che, nonostante gli evidenti disservizi, continua ad essere riscossa a “prezzo pieno”. Il comitato, infatti, aveva chiesto ad Ama un resoconto dei passaggi degli addetti per verificare che la raccolta venga effettuata come da contratto. Richiesta respinta dalla municipalizzata perché un simile atto si sarebbe potuto trasformare “in una causa di intralcio al buon funzionamento della pubblica amministrazione “.