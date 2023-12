Settecamini, i vandali distruggono il presepe nella piazza del quartiere

La faccia della Madonnina è stata distrutta, la mano di San Giuseppe rotta. Gli addobbi sono stati strappati e gettati ovunque. Un vero e proprio raid degno del peggior Grinch avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 dicembre a pizza Santa Maria dell’Olivo a Settecamini, nel IV municipio. Davanti alla chiesa del quartiere era stato infatti allestito un presepe “minimal”, con sagome bianche in polistirolo che rappresentavano la natività. Qualcuno, però, ha deciso di distruggere gli allestimenti scatenando la rabbia dei residenti.

Presepe distrutto

I danni al presepe sono stati scoperti solo il 30 dicembre. A segnalare quando accaduto Caterina Crimeni, presidente del Comitato di quartiere Settecamini. “È stata fatta un'azione vergognosa, indecorosa, irrispettosa nei riguardi di chi si impegna molto e pure gratuitamente” ha detto, ricordando come tutti gli abbellimenti siano stati realizzati da volontari e semplici cittadini. “Ai genitori dico che forse ci sono state le telecamere che hanno ripreso il tutto e potrebbero scattare le conseguenze legali” ha aggiunto Crimeni.

Piazza al buio

Certamente i vandali si sono sentiti al sicuro nel commettere questo gesto grazie al buio che regna sulla piazza di Santa Maria dell’Olivo. L’area, infatti, è senza luce dal 5 settembre. Non si tratta, come spesso accade, di problemi di corrente o di lampadine guaste. Lì c’era un palo che, essendo guasto, è stato rimosso e mai più sostituito. Una situazione che va avanti da mesi e che ha portato anche a scene “fantozziane”.

“Settimane fa – racconta Crimeni a RomaToday – operai di Areti sono venuti in piazza per sostituire l’illuminazione. Peccato che, quando sono arrivati, non hanno trovato il palo e quindi sono tornati indietro” sottolinea. La presidente è quindi convinta che l’atto vandalico sia stato favorito da questa situazione, con gli autori del deprecabile gesto che hanno potuto agire senza essere visti da nessuno.