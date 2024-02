Settecamini, via di Salone è una discarica a cielo aperto ma nessuno interviene

Un grido di aiuto per ridare decoro a via di Salone. Il Comitato di quartiere Settecamini ha scritto una lettera accorata all’assessor all’ambiente di Roma, al IV Municipio e alla polizia locale per chiedere di rimuovere le tonnellate di rifiuti ammassate lungo la strada. Spazzatura che caratterizza una zona che, altrimenti, potrebbe diventare un punto di riferimento per i numerosi luoghi di interesse storico e naturalistico presenti.

Discariche abusive su via di Salone

Le foto parlano da sole. La maggiore concentrazione di rifiuti si trova a ridosso della rotatoria davanti a Decathlon e subito dopo la rotatoria, andando verso la Collatina, davanti al laghetto, nonché nel rimanente tratto del percorso, seguendo sempre la direzione della Collatina. Sul tratto di competenza del IV municipio ci sono, inoltre, tantissimi rifiuti disseminati a ridosso dei cigli stradali. Una situazione di degrado che peggiora giorno dopo giorno.

“Ogni volta che abbiamo provato a segnalare queste vergognose criticità – si legge nella lettera spedita tramite posta certificata dalla presidente del comitato, l’avvocato Khaty Crimeni - ciascuna amministrazione interlocutrice si è limitata a negare la propria competenza territoriale, ma è ora di farla finita ad usare l'alibi dello scaricabarile e di agire con urgenza per rimuovere questo degrado, nonché di attivarsi per prevenire simili fenomeni nel futuro”.

Le bellezze di via di Salone

Via di Salone, che collega Settecamini all’area est della Capitale, vanta le famose Latomie, il laghetto, il fiume Aniene, la torre medievale di Sant'Eusebio e, più in generale, una natura che andrebbe valorizzata e non deturpata dai rifiuti. Ci sono anche altre strade, in zona, ridotte come via Salone. Strade spesso nascoste che diventano il paradiso, in particolare, degli svuota cantine.

L'intervento delle autorità

Il comitato chiede, quindi, un pronto intervento delle autorità “ciascuna per le proprie competenze” per bonificare queste strade e, soprattutto, l’installazione “di mezzi di prevenzione per evitare la riformazione delle discariche, anche attraverso il sistema delle foto trappole”.